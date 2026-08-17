Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.11 комментариев
Пять северных регионов России возглавили рейтинг высоких зарплат
ЯНАО и Магадан стали лидерами по зарплатам в стране
Более половины работников в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и на Чукотке получают зарплату выше средней по стране, свидетельствуют данные нового исследования.
Лидерами рейтинга по доле сотрудников с высокой зарплатой стали северные регионы, передает РИА «Новости». По итогам 2025 года средняя зарплата в России выросла на 14,3%, превысив отметку в 100 тыс. рублей, а в 2026 году достигла 108 тыс. рублей. Уровень безработицы в июне составил 2,2%.
Первое место с заметным отрывом занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65,8% работников зарабатывают больше среднероссийского уровня. Эксперты объясняют этот результат высокими доходами в нефтегазовой отрасли и умеренными ценами по сравнению с другими удаленными территориями.
Вторую строчку заняла Магаданская область с показателем 57,2%, третью – Чукотка (56,5%).
В пятерку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ (52,7%) и Югра (50,1%). В десятке лучших оказались Сахалинская область, Москва, Петербург, Якутия и Татарстан.
Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами существенен: средняя доля высокооплачиваемых сотрудников в топ-10 более чем в пять раз превышает показатель нижней части списка.
Исследование также показало, что около 8% россиян получают больше двух средних зарплат. Здесь лидером вновь стал ЯНАО (22,3%), за ним следуют Чукотка (19,2%) и Москва (17,9%). В десяти регионах страны этот показатель составляет менее 2%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в России. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей.
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