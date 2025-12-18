Минфин предложил повысить сумму страхового покрытия по ряду вкладов

Tекст: Катерина Туманова

Лимит страхового возмещения по отдельным видам вкладов будет увеличен с 1 млн 400 тыс. рублей до 2 млн рублей. Повышенное страхование коснется рублевых вкладов физлиц на срок более трех лет и вкладов, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами сроком от одного до трех лет.

«При наступлении страхового случая выплаты по этим видам вкладов будут осуществляться совокупно и отделены от возмещения по другим типам вкладов и счетов. Повышенное возмещение не распространяется на вклады, если при досрочном возврате (ранее 3-х лет) можно получить проценты выше, чем по ставке до востребования», – пояснили в Минфине.

Ранее максимальное страховое возмещение составляло 2 млн 800 тыс. рублей по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком свыше трех лет. Эти нововведения предусматриваются законопроектом Минфина «О внесении изменений в ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», опубликованном на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Ведомство также предлагает увеличить лимит страхового покрытия по эскроу-счетам для сделок с недвижимостью, долевым строительством и строительным подрядом – с 10 млн рублей до 30 млн рублей.

Как пояснил директор Департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев, повышение страхового лимита с 10 до 30 млн рублей позволит существенно расширить охват сделок с жилой недвижимостью, особенно в крупных городах. Он отметил, что решение не создаст рисков для АСВ, поскольку такие счета могут открывать только высоконадежные банки».

Ранее в этот день правительство утвердило расходы бюджета с использованием цифрового рубля.

