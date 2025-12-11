Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
В Госдуме напомнили о вступлении в силу закона о защите средств граждан
В России 14 декабря вступают в силу изменения в законодательство, которые направлены на дополнительную защиту средств граждан, сообщили в пресс-службе Госдумы.
С 14 декабря в России начинают действовать поправки в законодательство, направленные на усиление защиты денег граждан, передает РИА «Новости». Сообщение о нововведениях распространила пресс-служба Госдумы, подчеркнув, что изменения касаются размещения средств в надежных банках.
Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новая норма позволит повысить безопасность средств граждан, государственных компаний, а также участников долевого строительства. «Теперь они будут размещаться только в тех банках, которые признаны надежными в соответствии с национальным кредитным рейтингом», – заявил Володин. Он добавил, что в тяжелые периоды 90-х многие россияне потеряли сбережения, поэтому важно использовать только проверенные кредитные организации.
Поправки предусматривают, что размещать деньги государственных корпораций, фондов персональной ответственности туроператоров, агентства по страхованию вкладов и открывать счета эскроу по долевому строительству теперь разрешается только в кредитных организациях с определённым уровнем рейтинга. Решение о минимальном уровне кредитного рейтинга по национальной шкале будет принимать правительство России.
