В Госдуме напомнили о вступлении в силу закона о защите средств граждан

Tекст: Дмитрий Зубарев

С 14 декабря в России начинают действовать поправки в законодательство, направленные на усиление защиты денег граждан, передает РИА «Новости». Сообщение о нововведениях распространила пресс-служба Госдумы, подчеркнув, что изменения касаются размещения средств в надежных банках.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новая норма позволит повысить безопасность средств граждан, государственных компаний, а также участников долевого строительства. «Теперь они будут размещаться только в тех банках, которые признаны надежными в соответствии с национальным кредитным рейтингом», – заявил Володин. Он добавил, что в тяжелые периоды 90-х многие россияне потеряли сбережения, поэтому важно использовать только проверенные кредитные организации.

Поправки предусматривают, что размещать деньги государственных корпораций, фондов персональной ответственности туроператоров, агентства по страхованию вкладов и открывать счета эскроу по долевому строительству теперь разрешается только в кредитных организациях с определённым уровнем рейтинга. Решение о минимальном уровне кредитного рейтинга по национальной шкале будет принимать правительство России.

