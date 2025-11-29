Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах

Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в декабре

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере МАХ озвучил основные законы, вступающие в силу в декабре. В числе новшеств – сбор биометрии у мигрантов при пересечении границы во всех пунктах с техническими возможностями, а также новые условия получения медицинского полиса мигрантами: бесплатная помощь доступна лишь после пяти лет легальной работы в стране.

С декабря в России заработают нормы, ужесточающие ответственность за преступления против государства. Володин отметил, что теперь за склонение детей к терроризму и диверсиям предусмотрено пожизненное лишение свободы. Сроки давности по этим преступлениям отменяются, а уголовная ответственность наступает с 14 лет. По словам Володина, эти меры призваны усилить защиту граждан, особенно детей.

Дополнительная поддержка будет оказана некоммерческим организациям, помогающим ветеранам СВО и их семьям. Такие НКО получат статус социально ориентированных, что дает право на государственную и муниципальную поддержку, включая помощь в реабилитации и трудоустройстве.

Вступит в силу и закон о защите государственных средств. Теперь размещать финансы госкомпаний и корпораций, в том числе средства страховых и эскроу-счета, можно только в банках с установленным рейтингом надежности.

Наконец, расширяется информирование о мерах соцподдержки: при наступлении жизненных событий, таких как потеря работы или достижение предпенсионного возраста, информация будет автоматически поступать гражданину через «Госуслуги».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вячеслав Володин предложил ввести в России «период охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости. Он отметил, что эта мера снизит риски мошенничества и защитит от «схемы Долиной».

Также спикер Госдумы опроверг слухи о повышении пенсионного возраста в России.

А до этого Володин выступил с инициативой ужесточить ответственность за использование питбайков несовершеннолетними и инициировал опрос среди своих подписчиков по этой теме.