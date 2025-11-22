Володин запустил опрос об ответственности за езду детей на питбайках

Володин инициировал обсуждение об ответственности за езду детей на питбайках

Tекст: Тимур Шайдуллин

Опрос о необходимости введения ответственности за использование питбайков детьми был запущен в канале Вячеслава Володина в мессенджере Max.

Спикер Госдумы пояснил, что отсутствие ограничений на покупку и эксплуатацию питбайков, а также их низкая цена приводит к увеличению популярности подобных транспортных средств среди детей.

Володин напомнил, что питбайк – это не транспортное средство, а спортивный инвентарь, и вождение его по дорогам особенно опасно, если им управляет ребенок.

В опросе были предложены варианты ответов: «поддерживаю», «не поддерживаю» и «все равно». По истечении первых получаса голосования большинство респондентов выразили поддержку введению ответственности за управление питбайками несовершеннолетними.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдуме предложили разрешить продажу питбайков детям только при наличии справки о прохождении спортивной мотошколы.

В свою очередь, МВД предложило ввести ответственность за езду детей на питбайках и рассмотреть возможность конфискации транспорта.

За девять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 659 ДТП с питбайками, которыми управляли дети.

