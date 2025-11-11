Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.0 комментариев
Дронами «КВН» с апреля по ноябрь уничтожено более 330 единиц бронетехники
Российские операторы БПЛА с апреля по ноябрь 2025 года поразили более 330 единиц бронетехники при помощи дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), сообщили разработчики беспилотника.
По их словам, БТР остаются ключевым элементом тактики ВСУ, обеспечивая огневую поддержку и мобильность пехоты. По подсчетам специалистов, подтвержденным информацией с фронта, с апреля по ноябрь этого года операторами «КВН» безвозвратно уничтожено более 335 единиц вражеской бронетехники, передает ТАСС.
По словам источника, «Князь Вандал Новгородский» показывает особую эффективность против данных целей благодаря стабильной передачи видео в реальном времени для точной идентификации уязвимых зон БТР и защищенности канала от средств РЭБ ВСУ для выполнения задачи в условиях активных помех.
Ранее генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказал, что ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук.