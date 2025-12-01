155-ю бригаду ТОФ переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торжественная церемония передачи Боевого знамени переформированной 55-й гвардейской дивизии морской пехоты прошла на территории соединения во Владивостоке, передает ТАСС. Адмирал Виктор Лиина, командующий Тихоокеанским флотом, подчеркнул преемственность соединения и отметил: «Этого события ждали с нетерпением все тихоокеанцы, имеющие честь жить на Дальнем Востоке. Созданная 1 декабря 1968 года 55-я дивизия морской пехоты стала преемницей морских пехотинцев, которые проявили мужество и героизм».

На церемонии бойцам вручили ордена Жукова и Суворова, а на знамя была закреплена Георгиевская лента. Соединение осуществляет боевое дежурство в Тихом и Индийском океанах, успешно действовало на учениях и в реальных операциях. В 1995 году около 2,5 тыс. военнослужащих подразделения участвовали в восстановлении конституционного порядка в Чечне, многие были награждены, пятерым бойцам присвоено звание Героя России.

В 2009 году 55-я дивизия была расформирована, а на базе 165-го полка сформировали 155-ю бригаду морской пехоты ТОФ. В 2010 году ее бойцы освободили танкер «Московский университет» от сомалийских пиратов. С начала спецоперации на Украине соединение участвует в боевых действиях и было удостоено ряда государственных наград. В июле 2025 года дивизии присвоили имя дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм. Морпехи данной бригады захватили укрепления ВСУ под Красноармейском с использованием боевых машин пехоты БМП-3. Президент России Владимир Путин посетил музей 155-й бригады ТОФ сразу после его открытия.