  • Новость часаМинобороны сообщило о сбитых 57 украинских БПЛА за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    Риттер: Зеленский может не вернуться из Греции на Украину
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»
    Названа сумма хранящихся в Euroclear замороженных российских активов
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    Армянские священники вышли на акцию протеста у посольства Армении в Москве
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    16 ноября 2025, 09:29 • Новости дня

    Разработчик анонсировал дебют гражданских дронов «Молния» на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые беспилотный летательный аппарат гражданской версии «Молния» будет представлен на международной выставке авиации и космонавтики в Дубае в 2025 году, сообщили в компании-разработчике.

    Российская компания-разработчик объявила о презентации гражданской версии беспилотных авиационных комплексов Lightning на выставке Dubai Airshow-2025, передает РИА «Новости». Организаторы заявили, что этот FPV-дрон станет главным российским экспонатом на объединенной экспозиции на территории ОАЭ. Гражданские варианты платформы «Молния», зарекомендовавшей себя в ходе спецоперации на Украине, предназначаются для подготовки операторов, экспресс-разведки, мониторинга, поисково-спасательных миссий, быстрой доставки грузов до 6 кг, а также для других задач, где требуется мобильность.

    Разработчик подчеркнул универсальность платформы, адаптирующейся под специализированные задачи и климатические условия. В частности, дроны планируется применять для мониторинга промышленности и объектов в странах Ближнего Востока. Беспилотники Lightning характеризуются доступной стоимостью, а их массовое производство возможно без существенных затрат.

    По словам производителя, военная версия FPV-дрона успешно эксплуатируется российскими военными и получает положительные отзывы. Все доработки на основе обратной связи внедряются в обеих версиях, что позволило совершенствовать и гражданский вариант «Молнии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет «Молнии-2» поразил цель ВСУ на рекордной дальности 82 км. Операторы БПЛА в зоне спецоперации на Украине научили дроны «Молния-2» обходить средства радиоэлектронной борьбы противника. БПЛА «Молния-2» уничтожили позиции ВСУ под Харьковом.

    14 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик у берегов Гавайев
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик у берегов Гавайев
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская береговая охрана осуществляла наблюдение за российским разведывательным судном «Карелия», находившимся в 28 километрах южнее острова Оаху в районе Гавайев.

    Береговая охрана США сообщила, что российское военное судно было замечено 26 октября в 15 морских милях, или 28 километрах, к югу от острова Оаху, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что на действия судна отреагировали самолет HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны.

    По словам представителей ведомства, оба судна выполнили «безопасный и профессиональный» облет и проход вблизи российского разведывательного корабля ВМФ России «Карелия».

    В заявлении поясняется, что в соответствии с международным правом иностранные военные суда могут находиться за пределами 12 морских миль, которые считаются территориальными водами других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская разведка обнаружила элементы российской космической обороны.

    Экипаж немецкого патрульного судна сообщил о появлении за ним следящих неопознанных беспилотников.

    Британский флот перехватил российскую подлодку у берегов Франции.

    Комментарии (4)
    15 ноября 2025, 10:14 • Новости дня
    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов

    Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца

    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов
    @ пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    В Московском авиационном институте наградили молодых инженеров за внедрение инноваций в области артиллерийских боеприпасов и средств борьбы с дронами.

    Российские оружейники получили Премию имени Николая Макаровца за ряд инновационных разработок в сфере вооружений, сообщает «Ростех».

    В пресс-службе корпорации отметили, что специалисты нашли способ увеличить дальность артиллерийских боеприпасов, создали новую бомбовую кассету и электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками.

    Торжественная церемония награждения прошла в Московском авиационном институте. Премия учреждена для поощрения молодых специалистов и авторских коллективов, которые внесли значимый вклад в развитие как военных, так и гражданских технологий. В этом году количество заявок достигло рекордных 148.

    В технических номинациях отметили новые решения для производства боеприпасов, внедрение аддитивных технологий, разработки для контроля лазерных прицельных каналов и безопасные технологии снаряжения капсюлей. Среди гражданских проектов выделили оборудование для увеличения добычи нефти и газа, а также облегчtнные панели для судостроения.

    Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул: «За каждой прорывной разработкой, за каждым изобретением всегда стоят конкретные люди. Премия – эффективный инструмент поддержки вовлеченных и высококвалифицированных специалистов». Также чествовали ветеранов отрасли, посвятивших более 30 лет развитию предприятий.

    Премия носит имя Николая Макаровца, выдающегося ученого по ракетной технике и героя России. Под его руководством были предложены десятки технических решений, авторский портфель Макаровца включает более 300 научных трудов и 140 патентов.

    Напомнрм, накануне стало известно, что корпорация «Ростех» запустила производство интеллектуальных систем наведения для ударных беспилотников.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Предприятие поставило в армию новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    Комментарии (6)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский FPV-дрон «Бумеранг» успешно поразил цель на дистанции 57 км благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

    По его словам, FPV-дрон «Бумеранг» продемонстрировал рекордную дальность применения, поразив объект ВСУ на расстоянии 57 км, передает ТАСС.

    Источник отметил, что рекорд был установлен в зоне спецоперации на Украине. «Дрон »Бумеранг« поразил украинский объект на дистанции 57 км. Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению – использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи», – сообщил он.

    Собеседник агентства также уточнил, что данное техническое решение только начинает применяться в зоне спецоперации на Украине. Усиленные «Бумеранги» с дополнительными аккумуляторными батареями уже поступили на вооружение расчетов беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России начали применять новый тяжелый дрон «Воган» в зоне спецоперации. Беспилотник-разведчик «Сова» включили в работу в зоне спецоперации на Украине. Бойцы группировки «Запад» применили дроны для прокладки связи.

    Комментарии (4)
    14 ноября 2025, 12:29 • Новости дня
    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира
    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По данным Global Firepower, Россия удержала вторую позицию в глобальном рейтинге военной мощи, опередив Китай и другие ведущие державы.

    Рейтинг военной мощи мировых держав опубликовал РБК, ссылаясь на данные Global Firepower, размещенные The Business Insider. Согласно исследованию, Россия заняла второе место, уступив только Соединенным Штатам, а третью строчку занимает Китай с идентичным индексом силы, но меньшими показателями по отдельным категориям.

    Россия уступила первое место по числу самолетов, вертолетов и танков, но обогнала другие страны по показателям самоходной и буксируемой артиллерии, РСЗО и средствам минной борьбы. Ядерный потенциал РФ при расчетах не учитывался, учитывалась исключительно конвенциональная мощь армии.

    Методика PowerIndex основывается на анализе таких факторов, как численность войск, количество военной техники, оборонный бюджет, наличие природных ресурсов, состояние логистики и география страны. Мощь российской армии была оценена в 0,0788 против 0,0744 у США. Идеальный показатель недостижим, о чем сделана специальная оговорка.

    В пятерку самых мощных армий также вошли Индия и Южная Корея. Замыкают десятку Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия, а Украина занимает 20-е место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы осознают, что одна новейшая русская ракета может стоить больше сотни или тысячи обычных.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые виды вооружений разрабатываются для создания надежного защитного щита.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия развивает свой ядерный и стратегический потенциал без намерений кого-то запугивать.

    Комментарии (16)
    14 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Марочко спрогнозировал начало боев за Великомихайловку после взятия Орестополя

    Марочко: Освобождение Орестополя открывает ВС России путь к Великомихайловке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области спрогнозировал военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение Орестополя позволит российским войскам начать бои за Великомихайловку в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, после закрепления в Орестополе российские подразделения встретили водную преграду, вдоль которой украинские военные развернули основные линии укреплений.

    Марочко подчеркнул, что обходной маневр позволил российским военным не идти напрямую с Сосновки, а обойти украинские позиции, что увеличивает шансы на успех в будущих боях.

    Эксперт подчеркнул, что освобождение Орестополя стало показателем высокого военного мастерства и слаженности российских солдат. Ближайшими планами армии станет штурм укрепленных позиций в Великомихайловке и борьба за контроль стратегических высот, расположенных к северу от поселка.

    ВС России завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил о прорыве ВС России под Дроновкой. Также российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 16:37 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения целей с помощью РСЗО «Торнадо-С»

    Боевую работу РСЗО «Торнадо-С» показало Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство опубликовало видео с кадрами боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

    Видео боевой работы РСЗО «Торнадо-С» опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны России. На кадрах показано, как реактивная установка ведет огонь из полевой местности.

    Всего «Торнадо» выпустил шесть ракет. На следующем плане, снятом с большой высоты, запечатлено шесть взрывов. Характер целей и точность их поражения не раскрываются.

    В сообщении, которое сопровождает видео, указано, что РСЗО уничтожила опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области.

    Система «Торнадо-С» – современное развитие знаменитой «Катюши». Для стрельбы использует 300-мм реактивные снаряды, предназначенные для поражения живой силы, боевой техники и оборонительных сооружений, в том числе высокозащищенных.

    В боевых условиях «Торнадо» используется для уничтожения артиллерии, ракетных подразделений, командных пунктов, средств ПВО и других важных целей.

    Система способна автоматически наводить ракеты и вести огонь одним залпом по нескольким целям.

    Как ранее писала газета «ВЗГЛЯД», изготовитель «Торнадо» – российская госкорпорация «Ростех» – рассказал о способности снарядов «Торнадо-С» обойти ПВО и РЭБ, что было доказано в боевых условиях.

    В частности, 11 августа Минобороны РФ сообщило, что залп «Торнадо-С» предотвратил ротацию подразделений ВСУ на линии фронта, уничтожив колонну украинской бронетехники.

    Кроме того, 27 августа расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки «Запад» прицельным ударом уничтожил скопление техники, вооружения и боеприпасов украинских боевиков.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    Названы ежедневные потери ВСУ на Харьковском направлении

    Лисняк: ВСУ в сутки теряют до 230 человек на Харьковском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские формирования ежедневно теряют от 110 до 230 бойцов на Харьковском направлении, сообщили в российской администрации региона.

    Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о значительных ежедневных потерях ВСУ на Харьковском направлении. Потери противника составляют от 110 до 230 человек в сутки, цитирует Лисняка РИА «Новости».

    Он добавил, что ВСУ бросают последние резервы для удержания позиций. Но несмотря на попытки стабилизировать фронт, существенного результата эти меры не приносят. Противник сталкивается с острой нехваткой подготовленных сил и вынужден использовать оставшиеся резервы, отметил Лисняк.

    В российской администрации Харьковской области обращают внимание на то, что потери влияют на боеспособность украинских формирований и снижают возможности для ведения военных действий на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады и погранотряда погранслужбы Украины на Харьковском направлении рядом с Волчанском и Пролетаркой. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих на этом участке фронта.

    Боеспособность элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» снизилась из-за больших потерь на Красноармейском направлении в ДНР. Число погибших солдат ВСУ в Красноармейске измеряется тысячами, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Минобороны признали потерпевшим по делу главы ЦПБ ОВИ Люфанова

    Минобороны признали потерпевшим по делу Сергея Люфанова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры (ЦПБ ОВИ) Сергей Люфанов обвиняется в мошенничестве, а Минобороны России признано потерпевшим по этому делу, пишут СМИ.

    Министерство обороны России признано потерпевшим по уголовному делу против генерального директора Центра пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры Сергея Люфанова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, ссылается РИА «Новости» на официальные материалы дела.

    Люфанов объявлен в розыск компетентными органами. Расследование ведет военный следственный отдел военного следственного управления СК России по РВСН. Суд также арестовал 11 млн рублей на счету ЦПБ ОВИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные следователи возбудили уголовное дело против гендиректора ООО «Сиберия» Дмитрия Домбровского по подозрению в даче взятки в особо крупном размере при выполнении госконтракта на поставку спецборудования для автомобилей.

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова ранее признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов Министерству обороны и приговорили к девяти годам колонии.

    В Крыму 40-летнего жителя Севастополя подозревают в хищении более 5 млн рублей при исполнении оборонного заказа.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 11:33 • Новости дня
    «Калашников» завершил поставку модернизированных ракет «Вихрь-1»

    «Калашников» завершил поставку ракет «Вихрь-1» по госконтракту

    Tекст: Мария Иванова

    Высокоточные управляемые ракеты «Вихрь-1», модернизированные с учетом опыта спецоперации на Украине, были полностью поставлены заказчику по госконтракту 2025 года.

    Концерн «Калашников» выполнил свои годовые обязательства по государственному контракту на поставку высокоточных управляемых авиаракет «Вихрь-1», передает Telegram-канал концерна.

    Представители компании отметили, что ракеты были отгружены заказчику в полном объеме, в строгом соответствии с требованиями контракта.

    В концерне подчеркнули, что за последние два года специалисты существенно доработали изделие на основе опыта применения во время спецоперации на Украине и полученной обратной связи от бойцов. Благодаря этим улучшениям, «Вихрь-1» сохранил высокую эффективность: это подтверждается стабильным гособоронзаказом и крупным экспортным контрактом на 2026 год.

    С начала спецоперации ракеты этого типа активно используются в зоне боевых действий и на приграничье для уничтожения маневренных бронеобъектов ВСУ. Кроме того, ракеты применяют ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» для поражения укрепленных позиций, огневых точек и живой силы противника.

    В концерне уточнили, что «Вихрь-1» способен работать по целям не только в дневных, но и в ночных условиях, а также при ограниченно сложной погоде, обеспечивая высокоточную поддержку российским Вооруженным силам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона».

    Концерн получил разрешение на экспорт новых боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э».

    Завод «Калашникова» ИМЗ увеличил выручку от продаж пистолетов на 112%.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 16:52 • Новости дня
    Производитель украинской ракеты «Фламинго» оказался связан с коррупционным делом

    Tекст: Денис Тельманов

    В коррупционном расследовании на Украине фигурирует компания Fire Point – крупный получатель оборонных средств и производитель новой ракеты «Фламинго», связанной с окружением Зеленского.

    Центр противодействия коррупции Украины заявил о выявлении причастности фигуранта коррупционного дела Игоря Фурсенко к фирме Fire Point – производителю новой ракеты «Фламинго», сообщает ТАСС.

    Уточняется, что Fire Point считается одним из крупнейших получателей бюджетных средств Минобороны Украины.

    В ведомстве подчеркнули, что назначение «человека Миндича» администратором Fire Point вызывает вопросы, а вскоре, по данным Politico, возможны рейды НАБУ в Минобороны.

    В сообщении говорится: «Скоро мы можем узнать, насколько «случайно» Fire Point получил 10% оборонных закупок страны».

    Украинские СМИ сообщают, что конечным бенефициаром Fire Point может быть бизнесмен Тимур Миндич, однако официально владельцем числится Егор Скалига, а совладельцем – главный инженер Денис Штилерман.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что среди возможных совладельцев числится также Игорь Хмелев – давний друг Миндича, фигурирующий в делах НАБУ под прозвищем Шмель. Железняк также допустил связь Fire Point с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

    Ранее в САП утверждали, что Миндич оказывал давление на бывшего министра обороны и нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова, в частности лоббировал закупку бракованных бронежилетов у своей фирмы «Миликон». По данным Politico, НАБУ скоро может провести обыски в министерстве обороны в рамках расследования по делу Миндича.

    10 ноября НАБУ и САП инициировали крупную антикоррупционную операцию «Мидас» с обысками у Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, а также в «Энергоатоме». В числе обвиняемых, помимо Миндича и его окружения, оказались бывший вице-премьер Алексей Чернышов и ряд топ-менеджеров энергетических компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания Fire Point оказалась объектом антикоррупционного расследования по подозрению в завышении стоимости госзаказов на дроны.

    Вооруженные силы России с 25 по 31 октября нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине, в том числе по цехам сборки крылатых ракет «Фламинго».

    Появились фотографии обломков украинской ракеты «Фламинго», на которых засвидетельствованы детали китайского производства и двигатель советского или чешского типа.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА за три часа

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение трех часов над разными регионами России были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Операцию провели силы противовоздушной обороны, сообщает ТАСС. Нападение произошло 14 ноября в промежутке с двенадцати до пятнадцати часов по московскому времени.

    Минобороны РФ уточнило, что четыре беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, три дрона уничтожены над Курской областью, два аппарата перехвачены над Республикой Крым и еще один – в небе над Белгородской областью.

    Детали об ущербе или пострадавших не приводятся. Минобороны подчеркнуло, что угрозы для гражданских объектов и населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 216 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    В небе над Геленджиком предпринимаются меры по отражению атаки беспилотников.

    В Новороссийске сейчас идет отражение атаки беспилотников.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 08:23 • Новости дня
    «Ростех» организовал выпуск умных систем для ударных дронов

    «Ростех» запустил серийное производство умных систем наблюдения для дронов

    Tекст: Мария Иванова

    В России запущено серийное производство компактных гиростабилизированных оптико-электронных систем ГОЭН-60 для ударных дронов, способных благодаря нейросетям самостоятельно обнаруживать и отслеживать цели.

    Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», начал серийное производство линейки гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов, передает Telegram-канал «Ростеха».

    Как сообщили в корпорации, устройства оснащены нейросетевым алгоритмом, который позволяет автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты.

    Представитель компании подчеркнул: «В изделии реализован нейросетевой алгоритм, позволяющий автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать объекты».

    Линейка ГОЭН-60 включает два варианта комплексов. Дневной оснащен телевизионной камерой, а круглосуточный – тепловизионной камерой, что расширяет диапазон работы дронов при любых условиях освещения.

    Высокая чувствительность оптических систем и современная система гиростабилизации позволяют фиксировать как быстро летящие беспилотники, так и далекие неподвижные объекты. Устройство способно передавать изображения в высоком разрешении, при этом отличается компактными габаритами – его диаметр всего 60 мм, а масса не превышает 300 г.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Предприятие поставило в армию новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    Компания также заявила о повышенной эффективности управляемой ракеты Х-39.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 09:35 • Новости дня
    Минобороны Литвы сообщило о создании «коридоров военной мобильности» НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восемь европейских государств – членов НАТО утвердили соглашение об организации коридоров для военной мобильности, которые затронут весь регион Центральной и Северной Европы, сообщило министерство обороны Литвы.

    Восемь стран – членов НАТО договорились создать в Европе «коридоры военной мобильности», передает ТАСС.

    Как поясняют в литовском военном ведомстве, проект затронет территории Центральной и Северной Европы, охватив Бельгию, Германию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Словакию и Чехию.

    «Весь регион Центральной Европы и Северной Европы охватят единые установки в сфере военной мобильности. Особенно важным ее фактором будут межгосударственные коридоры», – заявили в Минобороны Литвы. В рамках соглашения военные и транспортные ведомства этих стран приступят к унификации нормативов для быстрого перемещения войск и техники.

    Стороны планируют использовать существующий «коридор военной мобильности» между Нидерландами, Германией и Польшей в качестве основы для дальнейшего расширения на запад через Бельгию и Люксембург, а также на восток через Литву, Чехию и Словакию. В зоне этих коридоров страны будут применять унифицированные процедуры и правила пересечения границ, вести совместный контроль и обмен информацией.

    Кроме того, синхронизируется развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры, необходимой для военных нужд. Реализацию проекта будут финансировать как за счет национальных бюджетов, так и при поддержке специальных фондов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны озвучили сроки возможной военной агрессии против России.

    Евросоюз создает так называемый военный Шенген для быстрого перемещения войск.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 07:08 • Новости дня
    Сеул настоял на строительстве атомной субмарины на своей территории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сеул твердо настаивает, что атомная подводная лодка, обсуждаемая в рамках сотрудничества с США, будет построена именно на южнокорейских верфях, а не за рубежом, заявил советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак.

    Южнокорейские власти ведут переговоры с США о проекте создания атомной подводной лодки, передает ТАСС. Ви Сон Лак заявил, что обсуждения ведутся из предпосылки о строительстве субмарины именно в Республике Корея. Он подчеркнул, что вопрос места строительства с самого начала обсуждался с этой позицией, а предложения по строительству на территории США не рассматривались.

    Это заявление прозвучало после сообщения президента США Дональда Трампа, который говорил о возможности постройки подводной лодки на верфи в Филадельфии. В совместной справке подробности о конкретном месте реализации проекта не были указаны, однако южнокорейская сторона выразила однозначное предпочтение своим верфям.

    Ви Сон Лак отметил: «Мы нуждаемся в сотрудничестве и можем запросить содействие США. Но на вопрос, где будет построена подводная лодка, ответом будет «в Республике Корея». Ранее, 6 ноября, он назвал предложение инвестировать в американские верфи нереалистичным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея разработала стратегию ведения глобальной морской войны. Пхеньян предупредил о возможном военном ответе на активность США и Южной Кореи. США решили направить в Южную Корею атомную подлодку с ядерным вооружением.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    Украинцы вышли на митинг против коррупции и Зеленского
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    В Москве спустя 20 лет установили серийного насильника
    Подростки устроили массовый погром и стрельбу в подмосковной электричке
    Психолог объяснила смысл панических атак и способы снизить риск их появления

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны

    США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12 в связке с истребителем-невидимкой F-35. После модернизации срок их службы продлен на 20 лет. Как отмечают эксперты, испытания напрямую затрагивают интересы безопасности России – сотня таких бомб хранится на американских базах в Европе. Считать ли это оружие стратегической или тактической угрозой и каков спектр возможных симметричных и асимметричных ответов со стороны России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия

      Декабрь традиционно характеризуется повышенной солнечной активностью, связанной с цикличностью процессов на Солнце. В этот период геомагнитные возмущения достигают Земли, влияя на работу техники и самочувствие метеозависимых людей. Изменения магнитного поля планеты могут вызывать нарушения сна, колебания артериального давления и общее ухудшение состояния.

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации