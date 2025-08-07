Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
БПЛА «Молния-2» уничтожили позиции ВСУ под Харьковом
Операторы ударных дронов «Молния-2» нанесли удары по позициям ВСУ, уничтожив военную технику и опорные пункты на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.
Операторы ударных беспилотников «Молния-2» из состава группировки войск «Север» уничтожили позиции, опорные пункты, военную технику и живую силу ВСУ на харьковском направлении, передает ТАСС. Министерство обороны России подчеркнуло, что, получив точные координаты позиций противника, расчет дрона с осколочно-фугасной боевой частью успешно выбил бойцов ВСУ с их опорного пункта.
В ведомстве отметили, что «Молния-2» отличается увеличенной дальностью поражения по сравнению с FPV-дронами, а масса его боевой части составляет около шести килограммов. Корпус аппарата выполнен из пластика, что обеспечивает защиту от влаги и позволяет преодолевать расстояния в десятки километров.
Беспилотник «Молния-2» запускается при помощи катапульты, поэтому может стартовать с любой точки. Управление аппаратом также осуществляется с помощью специальных очков, аналогично управлению FPV-дронами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили украинский опорный пункт с помощью беспилотника «Молния-2». Отряд БПЛА «Буревестник» уничтожил пять блиндажей и до 30 военнослужащих ВСУ с помощью дронов-камикадзе «Молния-2». Российский дрон «Молния-2» нейтрализовал пулеметную позицию ВСУ в многоэтажке в Курахово.