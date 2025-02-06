Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.11 комментариев
Отряд «Буревестник» уничтожил 30 военных ВСУ за сутки
БПЛА «Буревестник» уничтожил 5 блиндажей и 30 бойцов ВСУ у Часова Яра за сутки
За прошедшие сутки отряд БПЛА «Буревестник» уничтожил пять блиндажей и до 30 военнослужащих ВСУ с помощью дронов-камикадзе «Молния-2» на часовярском направлении.
Отряд беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Буревестник» в составе Добровольческого корпуса сообщил о значительных успехах за прошедшие сутки на часовярском направлении, передает ТАСС. Согласно их заявлению, было уничтожено пять блиндажей и до тридцати военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дронов-камикадзе «Молния-2».
Эти дроны, как уточняется, представляют собой усовершенствованную модель «Молния-1». Они имеют способность преодолевать расстояние до 50 километров и способны нести взрывчатую нагрузку весом до девяти килограммов. Это делает их эффективными инструментами для атак на укрепленные позиции противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ударные дроны сорвали ротацию ВСУ в Часовом Яре, ВСУ начали массово эвакуировать раненых солдат из Часова Яра в ДНР, а также вывозили награбленное имущество на броневиках.