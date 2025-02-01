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ВСУ вывозили награбленное имущество в Часовом Яре на броневиках
Жители Часова Яра обвинили украинских военных в использовании турецких броневиков Kirpi для вывоза награбленного имущества, включая компьютеры и кофемашины.
Как сообщает РИА «Новости», житель Часова Яра Павел Морковин заявил о том, что украинские военные вывозили награбленное имущество из магазина на турецких броневиках Kirpi. По словам Морковина, он стал свидетелем того, как восемь человек, находившихся в броневике, взломали его магазин и начали грузить компьютеры, кофемашины и другое оборудование.
Морковин утверждает, что ВСУ использовали бронетехнику, предоставленную НАТО, для мародерства и личного обогащения. Он считает, что местные власти покрывали такие случаи мародерства.
«Приезжаю на работу, и стоит броневичок Kirpi. И экипаж в нем 8 человек. Залезли с тыльной стороны в мой магазин, высадили там решетку. И грузят там компьютеры, кофемашины, все оборудование, которое в домашних условиях не пригодится», – рассказал Морковин.
После инцидента он обратился на блокпост полиции, где составили протокол. Однако, по его словам, полицейские утверждали, что это были местные алкоголики. Морковин в своем заявлении саркастично отметил, что это были «местные алкоголики на броневике Kirpi с автоматами, похожие на военных».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы ликвидировали группировку ВСУ в оперативном окружении Часова Яра. Штурмовики начали зачистку района вокзала в Часовом Яре. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в ходе зачистки бункера в Часовом Яре был убит польский генерал Адам Марчак. До этого российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината и сосредоточились на зачистке многоэтажных зданий.