Оператор дрона уничтожил пулеметный расчет ВСУ в центре Курахово в ДНР

Tекст: Максим Попов

Оператор дрона группировки «Юг» с позывным Печорин рассказал «РИА Новости», что российский беспилотник «Молния-2» сумел с предельной дальности уничтожить позицию пулеметчика ВСУ в городе Курахово. Пулеметчик, занявший позицию в многоэтажке, контролировал основную дорогу, не давая пехоте двигаться вперед.

Оператор отметил, что благодаря точному попаданию в узкую форточку, пулеметный огонь противника был подавлен, что способствовало продвижению подразделений российских войск в центре города.

Беспилотник также доставил на позицию два боезаряда КЗ-6, что позволило завершить операцию без дополнительных маневров и потерь среди своих подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ.