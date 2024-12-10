Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
Оператор дрона уничтожил огневую точку ВСУ через форточку в окне
Оператор дрона уничтожил пулеметный расчет ВСУ в центре Курахово в ДНР
Российский дрон «Молния-2» успешно нейтрализовал пулеметную позицию ВСУ в многоэтажке в Курахово, обеспечив продвижение российских подразделений.
Оператор дрона группировки «Юг» с позывным Печорин рассказал «РИА Новости», что российский беспилотник «Молния-2» сумел с предельной дальности уничтожить позицию пулеметчика ВСУ в городе Курахово. Пулеметчик, занявший позицию в многоэтажке, контролировал основную дорогу, не давая пехоте двигаться вперед.
Оператор отметил, что благодаря точному попаданию в узкую форточку, пулеметный огонь противника был подавлен, что способствовало продвижению подразделений российских войск в центре города.
Беспилотник также доставил на позицию два боезаряда КЗ-6, что позволило завершить операцию без дополнительных маневров и потерь среди своих подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части Курахово на фоне продолжающихся боев с ВСУ.