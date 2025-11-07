Tекст: Дмитрий Зубарев

Операторы ударных беспилотников «Молния-2» из состава 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили укрепленные огневые точки и позиции ВСУ в районе Красноармейска (Покровска), сообщает ТАСС. Российские военные применили дроны для поддержки наступающих штурмовых подразделений, обеспечив продвижение на данном направлении в Донецкой Народной Республике.

Министерство обороны России уточнило, что расчеты БПЛА получили точные координаты огневых позиций ВСУ, размещенных на верхних этажах многоэтажных домов. После проверки района на отсутствие гражданского населения операторы нанесли точечный удар по укреплениям противника.

Начальник расчета дронов Юрий Гаврилов отметил особенности БПЛА «Молния-2». По его словам, «Молния-2» способна поражать противника в местах, недоступных для обычных FPV-дронов, благодаря высокой энергоемкости и конструктивным решениям. Он уточнил: «Есть режим автопилота – мы задаем курс, высоту, и аппарат проходит зоны действия радиоэлектронной борьбы, не теряя управление».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по железной дороге, что приблизило освобождение Купянска и Красноармейска. Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске. За сутки российские войска очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске.