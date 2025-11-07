  • Новость часаУолтц нанес «визит вежливости» Небензе
    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска
    Бусифицированный в Николаеве сопровождающий Джоли перестал выходить на связь
    Названо число отчисленных за год за неуспеваемость студентов
    Депутат: За борщевик на участке могут оштрафовать на 700 тыс. рублей
    Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов
    Алиев заявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО
    Парому из Трабзона отказали в высадке пассажиров в Сочи
    Минобороны Польши: Военная подготовка в стране коснется школьников и пенсионеров
    Китайские космонавты заблокированы на орбите после столкновения с мусором
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    7 ноября 2025, 06:57 • Новости дня

    Дроны «Молния-2» разбили позиции ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы дивизии «Центр» с помощью беспилотников нанесли удар по укреплениям ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых подразделений в районе Красноармейска, сообщили в Минобороны России.

    Операторы ударных беспилотников «Молния-2» из состава 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили укрепленные огневые точки и позиции ВСУ в районе Красноармейска (Покровска), сообщает ТАСС. Российские военные применили дроны для поддержки наступающих штурмовых подразделений, обеспечив продвижение на данном направлении в Донецкой Народной Республике.

    Министерство обороны России уточнило, что расчеты БПЛА получили точные координаты огневых позиций ВСУ, размещенных на верхних этажах многоэтажных домов. После проверки района на отсутствие гражданского населения операторы нанесли точечный удар по укреплениям противника.

    Начальник расчета дронов Юрий Гаврилов отметил особенности БПЛА «Молния-2». По его словам, «Молния-2» способна поражать противника в местах, недоступных для обычных FPV-дронов, благодаря высокой энергоемкости и конструктивным решениям. Он уточнил: «Есть режим автопилота – мы задаем курс, высоту, и аппарат проходит зоны действия радиоэлектронной борьбы, не теряя управление».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по железной дороге, что приблизило освобождение Купянска и Красноармейска. Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске. За сутки российские войска очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске.

    6 ноября 2025, 09:41 • Новости дня
    Стало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Чернигове и Днепропетровской области зафиксированы потери среди украинских военных в результате ударов по объектам ВСУ.

    Удары были нанесены по казарме ВСУ в Чернигове, есть погибшие среди украинских военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, «Чернигов – удары по... казарме. Есть много погибших ВСУ». Конкретные цифры по потерям не приводятся.

    Кроме того, в Днепропетровской области в ночь на 6 ноября был поражен склад с боекомплектами ВСУ во время погрузки и распределения военной техники.

    Лебедев рассказал, что детонация продлилась долго, а сам удар пришелся на ночное время, когда осуществлялась загрузка вагонов с техникой. По его данным, среди пораженных объектов есть и вагоны с украинскими военными, что подтверждается большим числом машин скорой помощи на месте происшествия.

    Координатор отмечает, что в результате ударов были уничтожены также тепловозы и электровозы ВСУ.

    Также Лебедев добавил, что еще один удар был нанесен по крупному скоплению войск в Петропавловке, где, по информации местных жителей, украинская сторона формировала резерв.

    Ранее представители подполья сообщили о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    Подполье также заявляло о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом.

    В Павлограде были поражены объекты логистики и энергетики ВСУ.

    6 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Military Watch Magazine сообщил о катастрофических потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чрезвычайно высокий уровень смертности в рядах украинских войск привел к всплеску дезертирства и острой нехватке личного состава, пишет Military Watch Magazine.

    Высокий уровень смертности среди личного состава украинских подразделений способствует росту числа дезертиров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью Military Watch Magazine.

    В публикации говорится: «Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых подразделениях, которые в частях с призывниками достигали 80–90%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Более 150 тыс. военнослужащих с начала года сбежали из рядов ВСУ.

    Бойцы ремонтного батальона ВСУ решили массово оставить армию из-за угрозы отправки на передовую.

    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    6 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» за сутки освободили 64 здания в Красноармейске, при этом в плен сдались два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены 13 атак противника из Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.

    В Димитрове (ДНР) подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали наступательные действия в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий.

    В течение прошедших суток в районе Красноармейска и Димитрова уничтожено более 220 украинских военнослужащих, пикап и шведский бронетранспортер Viking, перечислили в оборонном ведомстве.

    В целом группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Торецкого, Родинского, Доброполья, Котлино ДНР, Демурино и Вольного Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» за минувшие сутки потери противника составили свыше 480 военнослужащих, бронемашина и восемь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Генштаб ВСУ заявил о переброске элитных подразделений в район Красноармейска.

    Накануне появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах.

    6 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой войск «Запад» сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении. Около Петровки в Харьковской области пресечен прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол для ее восстановления, сообщили в Минобороны.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии из районов Нечволодовки и Благодатовки Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшие сутки в районе Купянска было уничтожено до 50 военнослужащих, тяжелый механизированный мост ТММ-3 и четыре станции РЭБ.

    В целом подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Новоплатоновки, Татьяновки, Шийковки, Петровки Харьковской области, Яровой и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР).

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены семь станций РЭБ и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Садков, Пролетарского, Мирополья, Искрисковщины и Корчаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Синельниково и Волчанском.

    Потери ВСУ при этом составили до 170 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами и девять складов масредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Северска, Краматорска, Дружковки, Никифоровки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 95 военнослужащих, два танка, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и склад матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Орестополя Днепропетровской области, Ровнополья, Яблоково и Сладкого Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два танка, бронетранспортер и американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ и склад матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск.

    В четверг командир штурмового отряда заявил об освобождении Купянска в течение недели.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах.

    6 ноября 2025, 08:21 • Новости дня
    Несколько украинских военных сдались в плен в Красноармейске
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько украинских военных, оставшихся без поддержки и снабжения более четырех дней в Красноармейске ДНР, сдались в плен из-за тяжелых условий окружения, сообщили в Минобороны.

    Украинские военные, оказавшиеся в окружении в городе Красноармейск Донецкой Народной Республики, добровольно сдались в плен военнослужащим группировки «Центр», передает ТАСС.

    Представитель Минобороны сообщил, что речь идет о бойцах 68-й отдельной егерской бригады.

    В ведомстве подчеркнули: «Украинские боевики сдались российским военным добровольно, потому что оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов». По их словам, снабжение провизией и боеприпасами было полностью прервано, даже дроны не могли доставить помощь. В результате солдаты были вынуждены питаться тем, что находили в подвалах, где скрывались до семи дней.

    Пленные сообщили, что помощь раненым оказать невозможно – в городе острая нехватка медикаментов, и количество пострадавших среди украинских военных растет ежедневно. Пока решался вопрос о сдаче, другие военные пытались прорваться, но после неудачной попытки пропали со связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР на Украине возле Красноармейска.

    Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения в районе южнее Купянска-Узлового.

    Военный корреспондент сообщил, что бойцы «Азова» отказались идти деблокировать украинские войска в Красноармейске.

    6 ноября 2025, 21:19 • Новости дня
    На востоке Купянска российские войска зачистили комбикормовый завод

    Командир отряда штурмовиков ВС России с позывным «Ловец» сообщил о зачистке завода и семи зданий в Купянске

    На востоке Купянска российские войска зачистили комбикормовый завод
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска полностью зачистили территорию комбикормового завода в Купянске и освободили еще семь объектов в восточной части города, сообщил командир штурмового отряда с позывным «Ловец».

    Командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным «Ловец» сообщил ТАСС, что российские военные в Купянске завершили зачистку территории комбикормового завода и освободили семь строений.

    «Противник пытается сопротивляться, сегодня уничтожили еще две группы общей численностью восемь боевиков, освободили семь зданий, завершили зачистку территории комбикормового завода. Продолжаем двигаться вперед, на моем участке, в восточной части города, осталось освободить менее 50 строений», – заявил командир отряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России сорвала попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.

    Командир штурмового отряда с позывным «Лаврик» заявил о возможности освобождения Купянска в течение недели.

    Минобороны России заявило, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» в Купянске свидетельствуют о его полной утрате связи с реальностью.

    7 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне заявлений США об отказе выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса компания сообщила, что отзывает предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

    «Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов «Лукойла», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Министерство финансов США заявляло, что, пока идет конфликт на Украине, Gunvor не получит лицензию «на деятельность и извлечение прибыли». Какое разрешение имеется в виду, ведомство не уточнило.

    Минфин США также заявил, что Gunvor якобы подконтрольна России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения американских санкций. «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH и согласовал ключевые условия сделки.

    Глава Gunvor Торбьерн Торнквист говорил, что в случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий.

    6 ноября 2025, 11:20 • Новости дня
    Генштаб ВСУ заявил о переброске элитных подразделений в район Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для усиления обороны на фоне наступления ВС России в районе Красноармейска украинское командование перебросило в город спецподразделения и дополнительные группы операторов дронов, сообщили в Генштабе ВСУ.

    Украинское командование направило в район Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, находящейся под контролем Киева, резервные силы с целью усилить оборону и не допустить прорыва линии фронта российскими войсками, передает ТАСС.

    В Генштабе Украины заявили о переброске туда специальных подразделений военной разведки, Нацгвардии, СБУ, а также дополнительных операторов беспилотников.

    По словам представителей Генштаба, местные подразделения получили ощутимое подкрепление на фоне активности российской армии в этом районе. «В Покровске привлечены штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка («Скала»), операторы Сил беспилотных систем, заведены группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка ВСУ, Службы безопасности Украины (СБУ), Нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны», – говорится в официальном сообщении украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    Украинские военные попытались выйти из окружения южнее Купянска-Узлового, но их действия были сорваны.

    Подразделения «Азова» отказались идти на деблокировку украинских войск в районе Красноармейска.

    6 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    Депутат Рады Дмитрук заявил о катастрофе Украины под Красноармейском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обострение ситуации под Красноармейском, по мнению беглого депутата Рады Артема Дмитрука, может привести к обрушению фронта и считается катастрофой для Украины.

    Ситуация вокруг Красноармейска является катастрофической для Украины и угрожает обрушением фронта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает ТАСС. По его мнению, события под Красноармейском стали трагедией и новым преступлением администрации Владимира Зеленского против собственного народа.

    Покинувший страну из-за политического преследования Дмитрук подчеркнул: «Сегодня мы с вами видим ситуацию вокруг Красноармейска. Это трагедия. Катастрофа. Очередное преступление Зеленского против украинского народа и самой Украины».

    Он также отметил, что поражение под Красноармейском станет началом падения фронта Вооруженных сил Украины. По словам депутата, в современной войне решающим фактором остаются людские ресурсы, а их на Украине уже катастрофически не хватает.

    Дмитрук выразил убеждение, что киевские власти вскоре постараются замять тему поражения в Красноармейске, как это происходило и с другими неудачами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили 64 здания в Красноармейске за одни сутки.

    Ранее Дмитрук в лондонском суде заявил о масштабных репрессиях и коррупции со стороны власти Владимира Зеленского и предоставил доказательства. Он также указал на объявленную награду в 300 тыс. долларов за его ликвидацию и отметил существующую практику политических убийств на Украине.

    6 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    Кимаковский: Причастных к гибели мирных жителей солдат ВСУ щадить не будут

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы заявили, что военнослужащие ВСУ, причастные к гибели мирных жителей в Харьковской области, не смогут рассчитывать на пощаду, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об отношении российских военных к бойцам ВСУ, причастным к недавней гибели мирного населения в Харьковской области, передает ТАСС.

    Он заявил, что это событие глубоко затронуло российских бойцов, и они едины во мнении, что виновные не могут рассчитывать на пощаду.

    «Все говорят однозначно, что причастные к гибели мирного населения пощады могут не ждать. Независимо от того, оператор это БПЛА, или обычный штурмовик», – заявил Кимаковский.

    Ранее омбудсмен ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала осудить убийства мирных жителей во время эвакуации в Кругляковке.

    В Сети появилось видео, как украинские дроны атаковали в Харьковской области мирных граждан, шедших по дороге.

    7 ноября 2025, 00:51 • Новости дня
    Электроподстанция оказалась разрушена после серии взрывов в Павлограде

    Tекст: Антон Антонов

    После серии взрывов в украинском Павлограде разрушена электроподстанция крупнейшего угледобывающего предприятия Украины «Павлоградуголь», сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Разнесли подстанцию «Павлоградугля», – приводит его слова ТАСС.

    В четверг в городе зафиксировали несколько взрывов. Исполняющий обязанности главы администрации Днепропетровской области Украины Владислав Гайваненко позже заявил, что город оказался без электричества. Министерство энергетики Украины сообщило о перебоях в энергоснабжении на восьми шахтах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Павлограде 2 ноября прогремели несколько мощных взрывов. В промышленной зоне Павлограда загорелось одно из предприятий. На Украине с 10 октября происходят массовые многочасовые отключения света.

    7 ноября 2025, 02:58 • Новости дня
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Проведение российского-американского саммита в Будапеште возможно уже через несколько дней после согласования «одного-двух» нерешенных вопросов в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», – приводит слова Орбана РИА «Новости» со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан сказал, если стороны достигнут согласия, может последовать прекращение огня и «мир на Украине».

    Беседуя с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, премьер-министр отметил, что одним из ключевых вопросов переговоров в Белом доме станут пути урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    7 ноября 2025, 03:57 • Новости дня
    Guardian: Британия будет использовать все военные средства в операции на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Если армия Великобритании «вступит в войну» или будет «участвовать в миротворческих операциях на Украине», то станет использовать весь спектр военных возможностей, пишет Guardian.

    В материале Guardian обсуждается вопрос о том, актуальны ли бронемашины Ajax с учетом конфликта на Украине. Военные заявили, что британские войска «не будут воевать, как украинцы».

    «Военные источники добавили, что британская армия, вступив в войну или участвуя в миротворческих операциях на послевоенной Украине или в других местах, будет вместе с союзниками и будет использовать весь спектр военных возможностей – от истребителей до пехоты», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о планах направить войска на Украину для обеспечения долгосрочного мира после возможного соглашения. При этом большинство жителей Великобритании не готовы пойти в армию в случае военного конфликта и нападения на нее.

    6 ноября 2025, 12:31 • Новости дня
    Пенсионерка погибла в результате атаки ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом квартале Голой Пристани после атаки украинских беспилотников погибла 76-летняя пенсионерка, сообщил губернатор Херсонская область Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил в Telegram-канале, что в результате целенаправленного удара беспилотников ВСУ по мирному жилому кварталу в Голой Пристани погибла 76-летняя женщина. Власти называют произошедшее очередным варварским преступлением киевского режима.

    Владимир Сальдо отметил, что атакам также подверглись Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Железный Порт, Каховка, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Песчаное, Саги, Старая Збурьевка, Горностаевка, Заводовка и Новая Маячка.

    Ранее в Волгоградской области погиб мирный житель в результате атаки беспилотника.

    6 ноября 2025, 13:04 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о нехватке продовольствия под Ямполем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся в плен в окружении в Ямполе (ДНР) украинский военнослужащий ефрейтор Сергей Кот из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» рассказал, что у подразделений ВСУ уже на протяжении двух месяцев существует нехватка еды, питья и теплой одежды.

    Украинские военные, попавшие в плен в окружении в Ямполе, рассказали о нехватке продовольствия, воды и теплой одежды, передает ТАСС.

    Ефрейтор Сергей Кот из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» отметил, что подразделения ВСУ вынуждены были находиться на позициях два месяца, при том что изначально планировалось выходить на неделю. «На позицию заступали на семь дней, но пробыли там практически два месяца. В это время были проблемы с едой, водой, теплой одеждой, поскольку, когда заступали, было тепло. Я сдался в плен, потому что мы были в окружении, и солдаты российской армии предложили нам сдаться», – рассказал военнопленный.

    Еще один украинский военный, рядовой Максим Назаров, также попавший в плен под Ямполем, заявил, что отношение к пленным в России хорошее и не соответствует слухам о жестоком обращении в рядах ВСУ. По его словам, он порекомендовал бы своим сослуживцам избегать гибели и по возможности сдаваться, чтобы сохранить жизнь, потому что их ждут дома родные. Назаров подчеркнул, что лучший способ выжить – это уйти из части или сдаться в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российские войска наступают на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине.

    Власти ДНР сообщили о прорыве обороны ВСУ в районе Ямполя. Российские военные прорвали линию обороны и вошли в Ямполь в ДНР.

    Главное
    Правительство одобрило поэтапное снижение порога уплаты НДС для бизнеса
    В России началось сезонное снижение цен на свинину
    Юрист рассказал о первом деле за поиск экстремистских материалов
    Суд Москвы обратил лицей Ходорковского в доход государства
    В США борьбу с ожирением начали с детей и военных
    Брэд Питт требовал у Джоли 35 миллионов долларов за винодельню
    Валиева официально лишилась золота чемпионата Европы – 2022

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Как Россия сохранила свой единственный ядерный полигон

    Российское военно-политическое руководство рассматривает целесообразность начала подготовки к возобновлению ядерных испытаний. Но сама техническая возможность таких испытаний обеспечивается ядерным полигоном, построенным во времена СССР и до сих пор действующим на Новой Земле. Как он устроен и что нужно сделать для возобновления испытаний сегодня? Подробности

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

