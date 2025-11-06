«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.3 комментария
Российские войска за сутки очистили от ВСУ 64 здания в Красноармейске
Подразделения группировки «Центр» за сутки освободили 64 здания в Красноармейске, при этом в плен сдались два военнослужащих 68-й егерской бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.
В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Были отражены 13 атак противника из Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.
В Димитрове (ДНР) подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали наступательные действия в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий.
В течение прошедших суток в районе Красноармейска и Димитрова уничтожено более 220 украинских военнослужащих, пикап и шведский бронетранспортер Viking, перечислили в оборонном ведомстве.
В целом группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Торецкого, Родинского, Доброполья, Котлино ДНР, Демурино и Вольного Днепропетровской области.
Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» за минувшие сутки потери противника составили свыше 480 военнослужащих, бронемашина и восемь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг Генштаб ВСУ заявил о переброске элитных подразделений в район Красноармейска.
Накануне появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах.