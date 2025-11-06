Tекст: Мария Иванова

В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Были отражены 13 атак противника из Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.

В Димитрове (ДНР) подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали наступательные действия в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий.

В течение прошедших суток в районе Красноармейска и Димитрова уничтожено более 220 украинских военнослужащих, пикап и шведский бронетранспортер Viking, перечислили в оборонном ведомстве.

В целом группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Торецкого, Родинского, Доброполья, Котлино ДНР, Демурино и Вольного Днепропетровской области.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» за минувшие сутки потери противника составили свыше 480 военнослужащих, бронемашина и восемь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в четверг Генштаб ВСУ заявил о переброске элитных подразделений в район Красноармейска.

Накануне появились подтверждения сдачи украинских военных в плен под Красноармейском.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти Украины скрывают бедственное положение ВСУ в котлах.