«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.
Генштаб ВСУ заявил о переброске элитных подразделений в район Красноармейска
Для усиления обороны на фоне наступления ВС России в районе Красноармейска украинское командование перебросило в город спецподразделения и дополнительные группы операторов дронов, сообщили в Генштабе ВСУ.
Украинское командование направило в район Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, находящейся под контролем Киева, резервные силы с целью усилить оборону и не допустить прорыва линии фронта российскими войсками, передает ТАСС.
В Генштабе Украины заявили о переброске туда специальных подразделений военной разведки, Нацгвардии, СБУ, а также дополнительных операторов беспилотников.
По словам представителей Генштаба, местные подразделения получили ощутимое подкрепление на фоне активности российской армии в этом районе. «В Покровске привлечены штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка («Скала»), операторы Сил беспилотных систем, заведены группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка ВСУ, Службы безопасности Украины (СБУ), Нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны», – говорится в официальном сообщении украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.
Украинские военные попытались выйти из окружения южнее Купянска-Узлового, но их действия были сорваны.
Подразделения «Азова» отказались идти на деблокировку украинских войск в районе Красноармейска.