Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что власти Украины препятствуют инициированному Владимиром Путиным предложению допустить СМИ в районы, где украинские войска оказались в окружении, передает ТАСС.

«Поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг», – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Киев скрывает бедственное положение своих войск, не пуская журналистов в окруженные районы.

Песков отдельно уточнил, что среди тех, кто изъявил желание посетить районы окружения, не было представителей украинских СМИ. «Мне неизвестно о каких-то украинских журналистах, которые бы заявляли о своем желании поехать», – добавил он в разговоре с журналистами.

Кроме того, Песков сообщил, что западные СМИ продемонстрировали значительный интерес к возможности посетить так называемые котлы на фронте. Представитель Кремля констатировал, что многие иностранные корреспонденты высказывали желание попасть в эти районы.

Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Сообщалось, что Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности.

Между тем в Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе.