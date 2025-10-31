Минобороны: Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности

Tекст: Вера Басилая

Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о запрете для иностранных и украинских СМИ пытаться попасть к украинским военным, оказавшимся в «котлах», через освобожденные Россией территории стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, следует из заявления генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова в Telegram-канале.

Конашенков подчеркнул, что подобное заявление украинского ведомства – это подтверждение отсутствия у журналистов и самих военнослужащих ВСУ других путей въезда или выезда из «котлов» вне российских «коридоров безопасности». Ограничения на посещение этих районов СМИ, по его словам, необходимы киевским властям для сокрытия реального положения дел на фронте.

По мнению Конашенкова, подобные запреты используются руководством Украины для манипуляции общественным мнением как внутри страны, так и за рубежом. Генерал заявил, что цель этих действий – сохранить благоприятные условия для продолжения получения и хищения средств, которые направляются западными спонсорами на ведение боевых действий против России.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины угрожают иностранным журналистам, если те решатся поехать в районы, где Вооруженные силы Украины столкнулись с блокированием в Купянске Харьковской области и Красноармейске (Покровске) на территории ДНР.

Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Президент России Владимир Путин сообщил о возможном допуске иностранных и украинских журналистов к месту окружения войск Украины на встрече с участниками специальной военной операции.

