Путин заявил о готовности ВС России допустить журналистов в зону окружения ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Вооруженные силы России готовы пропустить представителей средств массовой информации, включая иностранных и украинских журналистов, в район, где окружены войска Украины, передает ТАСС. Такое заявление сделал Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации в госпитале имени П.В. Мандрыка.

Путин отметил: «Я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок, они не против, не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины».

Президент подчеркнул, что решение о допуске журналистов было согласовано с военным командованием. Он выразил уверенность в том, что журналисты смогут убедиться в реальной ситуации на месте событий.

Путин отметил, что важным остается недопущение провокаций против журналистов, находящихся в зонах окружения на Украине.