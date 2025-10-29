России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Путин заявил о готовности ВС России допустить журналистов в зону окружения ВСУ
Президент России Владимир Путин сообщил о возможном допуске иностранных и украинских журналистов к месту окружения войск Украины на встрече с участниками специальной военной операции.
Вооруженные силы России готовы пропустить представителей средств массовой информации, включая иностранных и украинских журналистов, в район, где окружены войска Украины, передает ТАСС. Такое заявление сделал Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации в госпитале имени П.В. Мандрыка.
Путин отметил: «Я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок, они не против, не против того, чтобы запустить в зону окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов, с тем чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины».
Президент подчеркнул, что решение о допуске журналистов было согласовано с военным командованием. Он выразил уверенность в том, что журналисты смогут убедиться в реальной ситуации на месте событий.
Путин отметил, что важным остается недопущение провокаций против журналистов, находящихся в зонах окружения на Украине.