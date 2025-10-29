Путин выразил беспокойство из-за провокаций для СМИ на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия обеспокоена возможными провокациями в отношении представителей СМИ со стороны Украины при их нахождении в районах окружения противника, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации на Украине.

«Нас беспокоит только одно – чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций», – заявил Путин. Он подчеркнул, что российские вооруженные силы не препятствуют работе журналистов, допускают в эти зоны как зарубежные, так и украинские СМИ.

Глава государства отметил, что вопрос безопасности работников прессы стоит на первом месте в условиях боевых действий. По его словам, Россия готова обеспечивать условия для работы журналистов при условии отсутствия угроз с другой стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в России заочно арестовал британского журналиста The Sun Джерома Старки за въезд в Курскую область. Его переводчик на Украине был мобилизован в украинские вооруженные силы.