России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Путин выразил беспокойство из-за провокаций для СМИ на Украине
Президент России Владимир Путин отметил, что важным остается недопущение провокаций против журналистов, находящихся в зонах окружения на Украине.
Россия обеспокоена возможными провокациями в отношении представителей СМИ со стороны Украины при их нахождении в районах окружения противника, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации на Украине.
«Нас беспокоит только одно – чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций», – заявил Путин. Он подчеркнул, что российские вооруженные силы не препятствуют работе журналистов, допускают в эти зоны как зарубежные, так и украинские СМИ.
Глава государства отметил, что вопрос безопасности работников прессы стоит на первом месте в условиях боевых действий. По его словам, Россия готова обеспечивать условия для работы журналистов при условии отсутствия угроз с другой стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в России заочно арестовал британского журналиста The Sun Джерома Старки за въезд в Курскую область. Его переводчик на Украине был мобилизован в украинские вооруженные силы.