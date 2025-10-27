  • Новость часаРоссийские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области
    27 октября 2025, 12:51 • Новости дня

    Британский журналист на Украине заявил о потере переводчика из-за мобилизации

    Британский журналист Старки на Украине заявил о потере переводчика из-за мобилизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заочно арестованный за въезд в Курскую область журналист британской газеты Sun Джером Старки остался без переводчика на Украине после его срочной мобилизации в украинские вооруженные силы.

    Как сообщает РИА «Новости», в январе суд в Курске заочно арестовал Джерома Старки, объявленного в международный розыск за незаконный въезд в Суджанский район Курской области. По словам журналиста, он хотел сделать репортаж с территории, которую в тот момент контролировали военные Украины.

    Старки рассказал, что его украинский друг и переводчик был принудительно мобилизован. «Мой украинский друг и коллега... был принудительно призван в вооруженные силы... Фотограф Sun Питер Джордан и я остались без переводчика», – говорится в его статье.

    Журналист отметил, что мобилизация переводчика напоминала арест: к ним в районе Харькова подошли вооруженные люди и приказали ехать в военкомат. Старки признался, что пытался с помощью своих связей в украинских военных кругах и правительстве освободить коллегу, но не добился результата.

    По его словам, переводчика тайно вывезли из военкомата. Позднее журналист получил от него сообщение, что мужчину увезли далеко, возможности вернуть его нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка между местными жителями и представителями военкомата. В Херсонской области партизаны сожгли дом одного из сотрудников территориального центра комплектования. В Тернополе сотрудники территориального центра комплектования устроили массовую драку с жителями города.

    26 октября 2025, 15:57 • Новости дня
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    «Герани» поразили поезд с техникой ВСУ в Сумской области, горящий состав попал на видео, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России атаковали поезд, перевозивший вооружение и военную технику для ВСУ, на территории Сумской области. Удар был нанесен в районе села Черноплатово с помощью дронов-камикадзе типа «Герань», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Как отмечается в публикации, после атаки на поезде вспыхнул пожар – загорелись локомотив и два вагона.

    Отмечается, что удар был нанесен новым видом «Гераней», оснащенных камерами и элементами искусственного интеллекта, что позволило беспилотникам не только зафиксировать момент атаки, но и уклониться от вертолетов Ми-8, которые сопровождали поезд.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, который использовался для перевозки вооружения и техники в Донбасс.

    Подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и других объектов инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    27 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу

    EFE: Путин дал понять Трампу, что одерживает верх в борьбе за Донбасс

    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в военной форме встретился в воскресенье с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым на командном пункте, где руководил российскими войсками, и этот его визит стал весьма символичным, призванным продемонстрировать уверенность России на поле боя, пишет испанское агентство EFE.

    «Президент России Путин дал понять главе США Дональду Трампу, что одерживает верх в борьбе за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвинул условием проведения нового саммита двух лидеров», – говорится в сообщении EFE.

    Испанское агентство отмечает, что Путин призвал генералов не допустить прорыва украинскими войсками кольца окружения, но подчеркнул необходимость минимизации потерь, заявив, что российская армия «всегда проявляла милосердие» к своим противникам в соответствии с международным правом.

    Путин также приказал российским войскам оказать помощь мирным жителям, которых украинские войска использовали в качестве живого щита, и эвакуировать их в безопасные районы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме. Он сообщил, что на Купянском и Красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Кроме того, Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации.

    27 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

    Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    26 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня

    Лавров назвал призывы Зеленского к прекращению огня попыткой выиграть время

    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине больше походят на попытки выиграть время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они [Запад и киевский режим] хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя» – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

    Он поделился соображениями о том, что должно помочь всем эффективно действовать в сложившейся ситуации. Ключом к пониманию, отметил он, должно стать устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков в Киеве.

    Напомним, в этом же интервью Лавров заявил, что Москва признает Украину, если она будет отличаться от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. Также он уточнил, что России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России. При этом дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    26 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Лавров сказал, какую Украину признает Россия

    Лавров заявил о признании Россией Украины с нейтральным и безъядерным статусом

    Лавров сказал, какую Украину признает Россия
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия признает Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим, заявил заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

    По словам Лаврова, Россия изначально признала Украину, опираясь на положения ее собственной Декларации о независимости, принятой в 1990 году, и Конституции. В этих документах закреплялся статус страны как безъядерного, нейтрального, внеблокового государства, признающего права национальных меньшинств. Российский министр уточнил, что нынешняя украинская власть, по его мнению, не соответствует этим принципам, передает ТАСС.

    «Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим», – отметил министр.

    Лавров отметил, что Москва иначе воспринимает ситуацию, когда Украину втягивают в НАТО и наделяют правом вступления в любые союзы. Он подчеркнул, что вопрос признания Украины для России напрямую связан с тем, каким является само украинское государство согласно собственным публичным заявлениям и документам.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что конфликт на Украине касается, прежде всего, защиты населения, а не только споров о территориях.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России.

    26 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Лавров объяснил контроль Россией территорий вне Донбасса

    Лавров заявил о необходимости буферной зоны вне Донбасса и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Россия уже контролирует территории, находящиеся вне Донбасса и Новороссии, об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», передает ТАСС.

    «Я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье?», – отметил Лавров.

    По словам главы МИДа, основной причиной контроля таких территорий является безопасность России. «Нам необходима буферная зона», – заявил Лавров, отметив, что создание такой зоны продиктовано актуальными условиями безопасности для страны.

    Ранее Лавров заявил, что для Москвы в конфликте на Украине важны люди, а не территории.

    Дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    27 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

    Туск заявил о праве Киева на удары по объектам России в Европе

    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе
    @ Fot.Tedi/Newspix.Pl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, расположенным в любой точке европейской территории.

    Польский премьер Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по российским объектам, находящимся в Европе, передает РИА «Новости».

    По словам Туска, это право Украина получила после того, как суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в 2022 году.

    Ранее окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Глава МИД Польши Сикорский призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду на его вывод из строя.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявления Сикорского «военным психозом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы нефтепроводу.

    26 октября 2025, 21:21 • Новости дня
    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Красноармейска

    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске и соседних районах

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ сталкиваются с трудностями в Красноармейске и близлежащих районах на фоне ожесточенных боев и проблем с логистикой, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Вооруженные силы Украины находятся в крайне тяжелом положении в районе Красноармейска (Покровска), передает ТАСС.

    Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что интенсивные боевые действия происходят как непосредственно в городе, так и на его подступах. По его словам, «жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой».

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что группировки российских войск завершили окружение украинских формирований в районах Красноармейска и Димитрова, где, по данным, оказались в окружении 31 украинский батальон.

    Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ситуация на красноармейском (покровском) направлении остается напряженной, о чем было заявлено ранее в воскресенье.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным окружением Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации и отметил храбрость солдат.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает освобождение Купянска и Красноармейска вопросом времени.

    26 октября 2025, 17:48 • Новости дня
    Зеленский заявил Туску о готовности воевать еще два-три года

    Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года

    Зеленский заявил Туску о готовности воевать еще два-три года
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины продолжать конфликт три года, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью британскому изданию The Sunday Times, что Владимир Зеленский заявил о готовности Украины вести конфликт с Россией еще два-три года, передает РИА «Новости».

    По словам Туска, Зеленский отметил, что надеется на более быстрое окончание войны, но рассматривает и более долгосрочные перспективы.

    «Он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года», – отметил Туск.

    Дональд Туск также подчеркнул, что Россия, по его мнению, обладает преимуществом перед Западом, поскольку россияне «готовы сражаться», и именно это он считает ключевым фактором нынешнего конфликта. При этом премьер-министр Польши указал, что война серьезно отражается на российской экономике, но это не делает позицию Запада выигрышной.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что продвижение переговоров по Украине затормозилось из-за позиции Киева, которую провоцирует Европа.

    26 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    После удара ВСУ по плотине в Белгородской области затоплены частные участки

    Гладков сообщил о затоплении более десяти участков после удара ВСУ по плотине

    Tекст: Вера Басилая

    Часть приусадебных участков оказалась затоплена из-за повреждения плотины Белгородского водохранилища, жилые дома не пострадали, а ситуация остается под контролем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Частичное затопление частных участков произошло после удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища, сообщил Гладков в Telegram-канале.

    Губернатор отметил, что водой были затронуты чуть более десяти участков – жилые дома при этом остались вне зоны подтопления. По его словам, ситуация в Шебекинском округе на данный момент остается стабильной.

    Гладков рассказал, что накануне был проведен обход четырех населенных пунктов. Сейчас 16 человек находятся в пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде, остальные временно выехали к родственникам. Власти договорились с полицией об усилении охраны порядка на этих территориях.

    Губернатор подчеркнул, что региональные службы держат ситуацию под контролем и будут уведомлять жителей о развитии событий в зависимости от уровня угрозы.

    После того как ВСУ обстреляли Белгородское водохранилище, на плотине появились повреждения, что может привести к эвакуации жителей опасных районов.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что удары ВСУ по плотине не имеют смысла.

    Атака ВСУ на российскую плотину, по мнению экспертов, потребует отрезвляющего ответа.

    26 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по урегулированию на Украине

    Лавров: Путин на Аляске согласился на предложения США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на саммите лидеров в Анкоридже выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине и готовность к дальнейшим шагам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Президент России Владимир Путин во время лидерского саммита, прошедшего на Аляске, подтвердил готовность Москвы действовать в соответствии с концепцией урегулирования конфликта на Украине, предложенной Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

    Как отметил глава дипломатического ведомства, накануне саммита специальный посланник президента США Стивен Уиткофф передал в Москву инициативу американской стороны, с которой российские власти ознакомились очень внимательно. По словам Лаврова, во время обсуждений на Аляске Путин подробно повторил содержание каждого элемента поступившей концепции и обращался к Уиткоффу, присутствовавшему на переговорах, уточняя: «Верно ли это? Так ли это?» – дипломат уточнил, что все пункты американской инициативы были подтверждены.

    Лавров подчеркнул, что после этого президент России заявил о готовности принять предложенную концепцию и переходить к практической реализации договоренностей на предлагаемых США условиях.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что перспектива проведения саммита между Россией и США в Будапеште зависит от позиции американской стороны, которая была инициатором данной встречи.

    26 октября 2025, 20:47 • Новости дня
    Лавров рассказал о затронутом Путиным вопросе территорий с Трампом

    Лавров: Путин поднимал вопрос территорий Украины при общении с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Территориальный вопрос на Украине неоднократно поднимался на двусторонних встречах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, где речь шла об исторически русских землях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Вопрос территорий на Украине обсуждался между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

    «Это все обсуждается в самых разных форматах», – сказал Лавров, отметив, что Путин регулярно отвечал на вопросы о территориях на встречах с Трампом и в беседах с журналистами.

    Министр подчеркнул открытость Владимира Путина к диалогу с лидерами других стран, которые хотят понять позицию России по украинскому конфликту. Лавров добавил: «У них всегда есть возможность приехать и обсудить то, что их интересует».

    Лавров заявил, что, по мнению Москвы, в конфликте на Украине речь идет не о территориях, а о людях, которые живут на этих землях. Он отметил, что президент США Дональд Трамп, выступая на Аляске, упоминал территориальный вопрос, однако российская сторона считает, что главное – защита населения. Лавров объяснил, что новые территории, называемые «новыми» в западной прессе, на самом деле являются исторически русскими землями, оказавшимися частью Украинской ССР после распада Советского Союза.

    По словам главы МИД, жители на освобождаемых частях Запорожья и Херсона остаются на этих территориях и приветствуют приход российских войск, несмотря на попытки украинской армии эвакуировать их.

    «Большинство людей не уезжают, а остаются и приветствуют русских солдат, которые их освобождают», – заявил Лавров.

    По его словам, решение о включении этих территорий было принято после проведения референдумов, а не навязано сверху, как это произошло с отделением Косово.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ключевыми элементами урегулирования украинского конфликта гарантии безопасности, территориальный вопрос и нейтралитет Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным действиям и пообещал не уступать территории России.

    Политолог Тимофей Бордачев отметил, что территориальные инициативы США по урегулированию кризиса на Украине нереализуемы.

    27 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в рядах ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотни тысяч солдат дезертируют со своих постов: истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела возможностей, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    «С начала войны на Украине было возбуждено 290 тыс. уголовных дел против военнослужащих, дезертировавших со своих постов. Это число примерно соответствует всей численности немецкого бундесвера. <...> Из известных случаев почти 60 тыс. касаются дезертирства в узком смысле, а остальные классифицируются как самовольное оставление части», – пишет Berliner Zeitung.

    Газета напоминает, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в попытках что-то изменить попытался заманить в армию пряником, но вернулись только 29 тыс. солдат. Тогда Зеленский принялся за кнут, но генералы говорят, что и наказаний не достаточно для решения проблемы.

    «Причины кроются глубже: истощение, недостаточная подготовка, нечеткий график службы, разочарование, дефицит, низкая заработная плата, коррупция, слабое военное руководство или серьезная потеря доверия к начальству, чьи рискованные приказы часто приводят к тяжелым потерям», – перечислило издание причины массового дезертирства в рядах ВСУ.

    Принудительная мобилизация для украинцев – еще одна боль и проблема. Месяц за месяцем десятки тысяч мужчин, многие из которых не хотят, не обучены и не готовы к войне, вынуждены носить военную форму.

    «То, что когда-то было призывом защищать отечество, для многих стало приказом, от которого невозможно уклониться. Усталость от службы, кстати, одна из самых частых причин побега из армии», – указывает издание.

    Газета пишет, что добровольцы теперь сравнивают себя с рабами, запертыми в бессрочной военной службе по законам военного времени. Это подрывает моральный дух и усиливает чувство несправедливости. При этом миллионы мужчин живут обычной жизнью, уклоняясь от военной службы за счет широко распространенной системы коррупции, резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. Военнослужащие ВСУ, находясь в отпуске, помешали сотрудникам военкомата мобилизовать жителя Днепродзержинска, вмешавшись в ситуацию на месте. Рынок уклонения от мобилизации на Украине превысил 5 млрд долларов.

    27 октября 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области

    Российские войска освободили запорожские Новониколаевку и Привольное, а также днепропетровскую Егоровку

    Российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ около Покровского, Даниловки, Тихого, Новоалександровки, Вишневого в Днепропетровской области, Полтавки и Малиновки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронемашину и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Павловки, Кондратовки и Варачино в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Синельниково, Волчанском и Нескучным в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Староверовки, Купянска, Куриловки, Благодатовки, Моначиновки, Петровки и Петропавловки в Харьковской области, Дробышево и Новоселовки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 240 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Звановки, Константиновки, Веролюбовки, Плещеевки, Яблоновки и Иванополья в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 140 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Красноармейска, Родинского, Гнатовки, Лысовки и Димитрова в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три бронеавтомобиля «Казак» и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    До этого они освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.

    26 октября 2025, 14:49 • Новости дня
    Песков связал приостановку переговоров по Украине с провокациями Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Продвижение переговоров по Украине затормозилось из-за позиции Киева, провоцируемого Европой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что вопрос мирного урегулирования ситуации на Украине оказался приостановлен по причине позиции Киева, которую поддерживает и подогревает Евросоюз, передает ТАСС.

    «Мы видим, что Евросоюз буквально заходится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы», – сказал Песков, подчеркивая, что именно европейские представители становятся катализатором нежелания Киева участвовать в мирных переговорах.

    Песков добавил, что в текущих условиях президент США Дональд Трамп «понимает, что пока нет никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном урегулировании».

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что реализация мирной «сделки» по Украине возможна только при устранении британского влияния и создании сбалансированных ожиданий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным в Будапеште отменена, но возможность переговоров не исключается. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о масштабной информационной атаке, направленной на срыв российско-американских переговоров в Венгрии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште временно перенесли.

    26 октября 2025, 14:58 • Новости дня
    В Павлограде и Днепропетровске прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Павлограде и Днепропетровске в воскресенье были зафиксированы взрывы, прозвучавшие почти одновременно в разных районах Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы произошли в воскресенье в Павлограде и Днепропетровске, передает РИА «Новости». Украинское информационное агентство «Укринформ» опубликовало в своем Telegram-канале сообщение: «В Павлограде прогремел взрыв». Другие подробности инцидента на момент публикации не сообщались.

    Издание «Зеркало недели» также отчиталось о звуках взрыва, которые были слышны в Днепропетровске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине остановилась газодобыча в Полтавской области. Полиция Украины заявила о повреждении инфраструктуры в Сумской области. Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике.

