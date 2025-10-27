Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.3 комментария
Британский журналист Старки на Украине заявил о потере переводчика из-за мобилизации
Заочно арестованный за въезд в Курскую область журналист британской газеты Sun Джером Старки остался без переводчика на Украине после его срочной мобилизации в украинские вооруженные силы.
Как сообщает РИА «Новости», в январе суд в Курске заочно арестовал Джерома Старки, объявленного в международный розыск за незаконный въезд в Суджанский район Курской области. По словам журналиста, он хотел сделать репортаж с территории, которую в тот момент контролировали военные Украины.
Старки рассказал, что его украинский друг и переводчик был принудительно мобилизован. «Мой украинский друг и коллега... был принудительно призван в вооруженные силы... Фотограф Sun Питер Джордан и я остались без переводчика», – говорится в его статье.
Журналист отметил, что мобилизация переводчика напоминала арест: к ним в районе Харькова подошли вооруженные люди и приказали ехать в военкомат. Старки признался, что пытался с помощью своих связей в украинских военных кругах и правительстве освободить коллегу, но не добился результата.
По его словам, переводчика тайно вывезли из военкомата. Позднее журналист получил от него сообщение, что мужчину увезли далеко, возможности вернуть его нет.
