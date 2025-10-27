Британский журналист Старки на Украине заявил о потере переводчика из-за мобилизации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в январе суд в Курске заочно арестовал Джерома Старки, объявленного в международный розыск за незаконный въезд в Суджанский район Курской области. По словам журналиста, он хотел сделать репортаж с территории, которую в тот момент контролировали военные Украины.

Старки рассказал, что его украинский друг и переводчик был принудительно мобилизован. «Мой украинский друг и коллега... был принудительно призван в вооруженные силы... Фотограф Sun Питер Джордан и я остались без переводчика», – говорится в его статье.

Журналист отметил, что мобилизация переводчика напоминала арест: к ним в районе Харькова подошли вооруженные люди и приказали ехать в военкомат. Старки признался, что пытался с помощью своих связей в украинских военных кругах и правительстве освободить коллегу, но не добился результата.

По его словам, переводчика тайно вывезли из военкомата. Позднее журналист получил от него сообщение, что мужчину увезли далеко, возможности вернуть его нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка между местными жителями и представителями военкомата. В Херсонской области партизаны сожгли дом одного из сотрудников территориального центра комплектования. В Тернополе сотрудники территориального центра комплектования устроили массовую драку с жителями города.