Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

Tекст: Никита Миронов

Украинская госкомпания «Укрзализница» объявила о полном прекращении железнодорожного сообщения с населенными пунктами ДНР, находящимися под контролем ВСУ. Поезда в Славянск и Краматорск больше не ходят. Назначенный Киевом глава «Донецкой областной военной администрации» Вадим Филашкин сообщил, что «решение вызвано факторами безопасности». Сейчас железнодорожное сообщение заканчивается в Барвенково – городе в Изюмском районе Харьковской области. Впрочем, и под Харьковом неспокойно. Глава военной администрации региона Олег Синегубов заявил, что «в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура».

Удары российской армии по железной дороге Украины в последние недели приняли системный характер. Так, например, «нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ», – заявляют в Минобороны России в свежей сводке от 6 ноября. О российских ударах по железнодорожной инфраструктуре говорят и глава киевского режима Владимир Зеленский, и боевики ВСУ.

«Десятки ударных беспилотников ежедневно атакуют железнодорожную инфраструктуру, в первую очередь подвижной состав. Это не только локомотивы, но и поезда», – посетовал бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев. По его словам, российские ракеты и дроны также прилетают в депо, ремонтные базы, тяговые подстанции и «места формирования подвижного состава». Российские вооруженные силы, постоянно атакуя, не дают провести капремонт поврежденного подвижного состава и «нейтрализуют возможность перевозки гражданских и военных грузов».

Сообщения о российских ударах по железнодорожной инфраструктуре поступают сразу из нескольких регионов. В Днепропетровской области повреждена станция «Запорожье–Днепродзержинск». Электропитание участка выведено из строя. Аналогичный эффект достигнут и после удара по станции в Городне Черниговской области.

Инфраструктурная война ведется и глубоко в тылу – партизанами. Одесские партизаны подорвали железнодорожное полотно на участке линии Измаил – Одесса, сообщил херсонский губернатор Владимир Сальдо. Тем самым была сорвана поставка оружия на Украину из Румынии.

Результат – резкое уменьшение военных поставок на фронт. «Ударами по железнодорожной инфраструктуре Россия хочет отрезать сообщение с прифронтовыми территориями», – уверен гендиректор «Укрзализницы» Александр Перцовский. Он, конечно, имеет в виду гражданские поставки, но в реальности почти никаких гражданских функций в прилегающих к Донбассу регионах украинская железная дорога не выполняет. Зато она служит инструментом снабжения ВСУ.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов пояснил, что

удары по железнодорожной инфраструктуре Украины – часть новой тактики российских войск.

«Мы уже не берем города «в лоб». Мы охватываем их полукольцом и с помощью дронов максимально ограничиваем возможность поставок оружия, боеприпасов, продуктов и подкрепления», – пояснил эксперт.

На дальних подступах к таким полуокруженным городам выбивается вся железнодорожная инфраструктура. «Тут очень помогают модернизированные «Герани» с реактивными двигателями. Эти беспилотники летят со скоростью от 400 до 600 км/ч на высоте до пяти километров», – пояснил Кнутов. Во время полета БПЛА способны маневрировать, обманывая системы ПВО. Больше того: «Герани» теперь способны атаковать даже движущиеся поезда.

Если поезд все же доставил груз, в дело вступают другие беспилотники – «Молния-2». Дело в том, что ВСУ перегружают военное оборудование на грузовики или пикапы и доставляют его к линии боевого соприкосновения по асфальтовым, а чаще грунтовым дорогам. «Молнии» грузовики атакуют.

«Но лучше, конечно, уничтожать военные грузы на подходе. Если оружие или боеприпасы оказались в автомобиле, возможности перекрытия логистики ВСУ снижаются»,

– пояснил Юрий Кнутов. Поэтому ВС России стараются охотиться на локомотивы. В конце сентября депутат Верховной рады Оксана Савчук сообщала, что с начала СВО уничтожено уже более 200 единиц этой техники.

Из-за постоянных ударов по железнодорожным электроподстанциям и ТЭЦ использовать электровозы стало проблематично. Украина все чаще пользуется тепловозами. А иногда даже паровозами. Евгений Куликов, председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников России, пояснил, что паровозы на Украине хранятся со времен СССР: тогда действовала программа их консервации на случай ядерной войны. «Паровозы резерва» стояли на спецстоянках в Сумской и Запорожской областях. Время от времени их красили, смазывали, протапливали котлы и использовали – чтобы были на ходу.

Но когда Украина стала независимой, большую часть паровозов продали в Китай на металлолом. Кое-что осталось, но помочь ВСУ эта техника не способна. Большинство паровозов проржавели. А те, что еще на ходу – маломощные. Современный состав, тем более груженый военной техникой, они банально не вытягивают. Так что даже паровозы ВСУ не спасут.

Проблему уничтожения железнодорожных перевозок с тревогой поднимают западные СМИ. Так, чешское издание Lidovky сетует: «Только в последние дни и недели Россия ударила ракетами и дронами большой дальности по вокзалам и железнодорожным депо в разных городах по всей Украине. В Одессе, Черниговской области и Полтаве».

Издание приводит слова Виктора Тарана, военнослужащего ВСУ и главы учебного центра для операторов дронов: «Такие удары влекут последствия для военных операций. Через Полтаву проходит одна из главных трасс поставок боеприпасов, топлива, комплектующих и техники на восточный фронт. Если логистика замедлится даже на несколько дней, это замедляет ротации, поставку боеприпасов и эвакуацию раненых».

По словам Тарана, штабы ВСУ вынуждены переводить часть поставок на автомобильные колонны, что повышает риск и расход топлива. «Без стабильного железнодорожного сообщения не работает экономика, но что еще важнее, не работает фронтовая логистика, а значит, снижается маневренность армии», – сетует украинский эксперт.

Юрий Кнутов с ним согласен. «Сам факт того, что на Украине появились участки, где нет железнодорожного сообщения, говорит о том, что украинская оборона начинает сыпаться. При нарушении логистики долгое сопротивление невозможно. Что в Купянске, что в Покровске, что затем в Славянско-Краматорской агломерации», – резюмирует эксперт.