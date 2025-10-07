  • Новость часаВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Эксперт Лизан: При попадании «Герани» украинская сеть батарейных парков будет гореть как сено
    Кремль: Поставка «Томагавков» Украине станет серьезной эскалацией конфликта
    В Европе предупредили о риске «фатального ослабления» ЕС из-за Франции
    В Москве оценили планы ЕС ограничить передвижение дипломатов России
    Афганистан пообещал Лаврову не пустить США на авиабазу Баграм
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    2 комментария
    7 октября 2025, 15:00 • Общество

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    @ OleksiiKuleba

    Tекст: Никита Миронов

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника?

    Российские войска усиливают удары по военной и логистической инфраструктуре Украины. В частности, 5 октября Минобороны РФ сообщало, что «оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией… нанесено поражение... подвижному составу, задействованному для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе».

    Противник заявлял, что в этот день Россия побила свой собственный рекорд: был нанесен удар 700 дронами и 52 ракетами. Больше всего досталось военно-промышленным, логистическим и энергетическим объектам Украины. Но главное отличие данных ударов от предыдущих было в выборе целей – в частности была повреждена железнодорожная инфраструктура Полтавской и Сумской областей.

    «В Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары», – заявил 7 октября министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, из-за серьезных повреждений логистической инфраструктуры задерживаются поезда Харьков – Львов, Львов – Харьков и Краматорск – Львов. А вот о чем явно умолчал украинский чиновник – что задерживаются не только и не столько пассажирские поезда, сколько военные эшелоны с техникой и боеприпасами, предназначенные для снабжения ВСУ.

    Попытки уничтожить логистику ВСУ предпринимались и ранее. С осени 2022 года Россия активно била по энергетическим объектам Украины, включая электроподстанции, питающие железную дорогу. Идея была на поверхности: большая часть украинских железных дорог работает на электричестве. Нет электричества – не работают локомотивы на электротяге. А тепловозов Украине не хватало. Однако киевский режим нашел выход.

    «Электроподстанции быстро восстанавливали, а то и просто меняли с помощью поставок оборудования из Европы. А над ними строили капониры – мощные бетонные укрепления, защищающие от беспилотников и некоторых ракет», – рассказывает газете ВЗГЛЯД военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Историк войск ПВО Юрий Кнутов добавляет, что украинцев выручили партнеры из Восточной Европы – стали поставлять старенькие локомотивы на дизельной тяге.

    Тогда Россия сменила тактику и начала охотиться непосредственно за локомотивами. Так, в украинских телеграм-каналах утверждалось, что еще летом ВС РФ начали массово бить по железнодорожной логистике, особенно в Доброполье – крупном логистическом хабе ВСУ, удерживающих Покровско-Мирноградскую агломерацию.

    «Уничтожать локомотивы, зная, где они находятся, можно даже обычными беспилотниками, поскольку большинство железнодорожных объектов силами ПВО защищено слабо»,

    – пояснил Владимир Прохватилов. Как говорит эксперт, большая часть оружия и боеприпасов поступает на Украину именно по железной дороге. А уже потом перегружается в небольшие грузовики и даже минивэны для доставки на фронт. Такую тактику – рассредоточить поставки – разработали американцы. Так что железная дорога – ключевое звено логистики ВСУ. Если выбить даже половину локомотивов, снабжение группировок ВСУ, по крайней мере, на ключевых участках, окажется под угрозой. Если верить украинским источникам, всего с начала спецоперации уничтожено более двухсот локомотивов.

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"», – пояснил Кнутов. При этом, по словам эксперта, в октябре впервые в истории БПЛА «Герань-3» поразил движущийся поезд. Дрон вывел из строя локомотив эшелона в Черниговской области, что заставило состав остановиться, после чего следующие беспилотники атаковали состав – цистерны с горючим. Весь груз сгорел.

    «Герани-3» оснащены камерами ночного видения и современными системами наведения. Они способны идентифицировать движущиеся объекты в реальном времени. Аппараты сохраняют связь с оператором на расстоянии нескольких сотен километров.

    «У этого беспилотника реактивный двигатель. Он летит со скоростью от 400 до 600 км/ч на высоте до 5 км, плюс во время полета может маневрировать», – пояснил Кнутов. «Герань-3» считывает облучение, исходящее от станций наведения ракет, и эффективно обходит их. Для обычных войсковых средств ПВО «Герань-3» – очень сложная цель.

    Военный эксперт Владислав Шурыгин считает уничтожение локомотивов крайне важной задачей.

    «Оперативно восполнять недостаток тепловозов крайне сложно. Поэтому нам нужно создавать отдельные группы БПЛА – охотников за локомотивами»,

    – считает эксперт.

    Почему же массовые удары начались именно сейчас? Военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов считает, что Россия начала использовать тактику «тотального подавления» противника. Одновременно она пытается нарушить поставки ВСУ на участки фронта, где мы сейчас активно наступаем. «Прежде всего это Купянск, Покровск и Северск, где идут тяжелые уличные бои. Нам важно прекратить туда доступ оружия и боекомплекта», – считает эксперт.

    При этом, по мнению экспертов, полностью отрезать Покровск, Купянск и Северск, уничтожая, скажем, мосты – не стоит. Противник должен иметь шанс отойти. Ведь именно при отступлении, как это было, например, в Авдеевке, он и несет самые серьезные потери.

    Владимир Прохватилов, между тем, считает, что есть еще две причины начала масштабных ударов по железнодорожной логистике: чисто военная и политическая.

    «Наш ВПК нарастил производство беспилотников и ракет. Мы просто их достаточно – для массированных ударов – накопили. А кроме того, Россия буквально вынуждает Зеленского в ближайшие недели изменить позицию «воевать до последнего украинца»,

    – пояснил эксперт.

    Владимир Прохватилов считает, что к октябрьскому саммиту форума АТЭС в Южной Корее, где встретятся мировые лидеры и их представители, ВС РФ и наращивают удары. Россия должна иметь весомые аргументы для давления на Трампа – показать, что украинская оборона сыпется, и конфликт нужно заканчивать на российских условиях. Трамп же, в свою очередь, должен выйти из антироссийской коалиции, куда он недавно вернулся – чтобы не быть в лагере побежденных.

    «У него бюджетный кризис, падает рейтинг, нет ни одной крупной победы на внешнеполитическом уровне. А промежуточные – в конгресс – выборы уже через год. Трампу срочно нужен успех, чтобы республиканцы сохранили большинство в Конгрессе», – пояснил Прохватилов. Таким успехом он может объявить прекращение украинского конфликта.

    Таким образом, разрушая остатки ВПК, энергетику и логистику Украины, Россия переводит военное преимущество в политическое.

