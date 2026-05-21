По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.
Верховный суд разъяснил критерии лидерства в преступной иерархии
Пленум Верховного суда России принял разъяснения о том, как определять лидеров преступной среды, исключив для них возможность условного наказания.
Пленум под председательством главы Верховного суда Игоря Краснова принял разъяснения для судей о привлечении к ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, передает ТАСС.
Эти нормы были введены в Уголовный кодекс в апреле 2019 года и предусматривают лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.
«Под лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, следует понимать лицо, обладающее авторитетом, лидерством в преступном сообществе (преступной организации) и (или) в иной среде, связанной с преступной деятельностью, а равно использующее свое влияние на организованные группы, их участников или иных лиц, обусловленное его положением в указанной иерархии», – говорится в разъяснении пленума.
О лидерстве также может свидетельствовать наличие связей с экстремистскими или террористическими организациями, а также коррупционные связи.
Занятие высшего положения подтверждается действиями, обусловленными этим статусом. К ним относятся разрешение споров между преступными группами, определение положения других лиц в иерархии, установление правил взаимоотношений и контроль за их соблюдением.
Пленум также указал на недопустимость назначения мягкого наказания для таких лиц. В постановлении подчеркивается, что возможность условного осуждения для криминальных авторитетов полностью исключается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Приморье приговорил лидера организованной преступной группы к 12 годам колонии строгого режима. Российские правоохранители объявили в международный розыск вора в законе Мераба Сухумского по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии.