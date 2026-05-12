Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Лидера ОПГ из Арсеньева осудили на 12 лет колонии
К 12 годам колонии строгого режима и 7 годам колонии общего режима соответственно приговорили криминального «авторитета» из Арсеньева и его подчиненную, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
Оленева рассказала, что криминальный «авторитет» из города Арсеньев Приморского края и его подчиненная осуждены на длительные сроки лишения свободы, передает РИА «Новости». Мужчине назначено 12 лет колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей, а его сообщнице – 7 лет колонии общего режима.
С 2021 по 2022 годы осужденный возглавлял организованную преступную группу, контролировал сбор и хранение средств для финансирования криминальной деятельности, а также совершил совместно с подельниками семь вымогательств с угрозами и применением насилия.
Оленева отметила: «Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом »а« части 3 статьи 163, статьей 210.1, частью 2 статьи 330 УК РФ». В частности, речь идет о вымогательствах, занятии высшего положения в преступной иерархии и самоуправстве.
Вторая фигурантка также была признана виновной по вымогательству. Ей назначено наказание с отсрочкой его исполнения до достижения её малолетним ребенком 14-летия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморье правоохранительные органы выявили причастность бывшего депутата Руслана Маноконова к созданию вооруженной банды.
В феврале 2026 года в крае следователи арестовали группировку за вымогательства у жителей включая участников спецоперации.
Ранее в Приморье пять членов межэтнической преступной группы предстали перед судом за вымогательство денег у таксиста у аэропорта Владивостока.