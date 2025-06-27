В Приморье отдали под суд пять человек за вымогательство у таксиста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пять членов межэтнической преступной группы предстанут перед судом в Приморье за вымогательство денег у таксиста-иностранца, сообщает краевая прокуратура, передает РИА «Новости». Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение, дело передано в Артемовский городской суд.

По данным прокуратуры, трое из обвиняемых проходят по делу о вымогательстве, еще двое – по статье о пособничестве. С сентября 2021 года по май 2024 года фигуранты с применением насилия и угрозами уничтожения машины вымогали у таксиста деньги за возможность работать возле аэропорта Владивостока.

«Денежные средства передавались потерпевшим ежемесячно… В общей сложности потерпевший передал деньги на сумму свыше 600 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре. На имущество и деньги обвиняемых наложен арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов задержали в столице троих представителей этнической группы, подозреваемых в вымогательстве денег у таксистов. Среди задержанных оказались двое выходцев с Северного Кавказа и один житель Средней Азии. По данным следствия, подозреваемые требовали у водителей такси оплату за беспрепятственную работу на привокзальных стоянках.