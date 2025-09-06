Производство дронов «Князь Вандал» достигло 50 тыс. единиц ежемесячно

Гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Чадаев: В России за месяц производят 50 тыс. дронов «Князь Вандал»

Tекст: Алексей Дегтярев

«За 2025 год мы выросли в два порядка. Статистику ведет Общероссийский народный фронт. Реально мы производим более 50 тыс. дронов «Князь Вандал Новгородский» в месяц», – цитирует Чадаева ТАСС.

По его словам, производство дронов освоено в трех регионах, при этом в каждом из них находится не одно такое производство.

Эти дроны управляются по оптоволокну и не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, дроны «Князь Вандал Новгородский» за неполный год вывели из строя военную технику и объекты на Украине на общую сумму 166 млрд рублей.

Ранее первый зампред правительства Денис Мантуров заявлял, что в стране каждый месяц производят сотни тысяч оптоволоконных дронов.