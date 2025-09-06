Производство дронов «Князь Вандал» достигло 50 тыс. единиц ежемесячно

В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.0 комментариев
Гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Чадаев: В России за месяц производят 50 тыс. дронов «Князь Вандал»
Ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук, заявил генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
«За 2025 год мы выросли в два порядка. Статистику ведет Общероссийский народный фронт. Реально мы производим более 50 тыс. дронов «Князь Вандал Новгородский» в месяц», – цитирует Чадаева ТАСС.
По его словам, производство дронов освоено в трех регионах, при этом в каждом из них находится не одно такое производство.
Эти дроны управляются по оптоволокну и не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
Напомним, дроны «Князь Вандал Новгородский» за неполный год вывели из строя военную технику и объекты на Украине на общую сумму 166 млрд рублей.
Ранее первый зампред правительства Денис Мантуров заявлял, что в стране каждый месяц производят сотни тысяч оптоволоконных дронов.