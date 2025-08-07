Назван ущерб ВСУ от дронов «Князь Вандал Новгородский»

Эксперт: Все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования
Стефанович: После отказа РФ от моратория на наземные РСМД нет сомнений в развертывании «Орешника» в Белоруссии
«Судя по всему, у нашего руководства сохранялись надежды на возможность каких-то договоренностей если не с Джо Байденом, то с Дональдом Трампом в части Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Дело в том, что ДРСМД был договором полезным, и мораторий мог стать кирпичиком в фундаменте новой конструкции европейской, евразийской, глобальной безопасности», – говорит Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.
Впрочем, «данная тема вряд ли являлась наиболее приоритетной в части реагирования»: «В последний год у нас были более актуальные задачи». Кроме того, эксперт указал, что действия США в последние годы сложно отнести к категории нарушений.
«С 2019 года Вашингтон не брал на себя никаких обязательств в этой части. Разработки, испытания, развертывания и учения шли своим чередом. Однако остается вопрос, почему мы все это время не отвечали симметрично хотя бы в части испытаний анонсированных в том же 2019 году по «приземлению» «Калибров» и «созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», – рассуждает аналитик.
Он также указал, что пока рано говорить о нарушении баланса сил. «Единичные американские ракетные комплексы ничего по большому счету не меняют. Однако новые ракетные подразделения наверняка постепенно появятся в составе всех наших военных округов, и на вооружение они получат и крылатые ракеты наземного базирования, и баллистические ракеты средней дальности, и новые гиперзвуковые комплексы», – полагает спикер.
«Не исключено, что в обозримом будущем мы увидим и более интенсивные «испытания в боевых условиях» соответствующих ракетных комплексов в рамках СВО. И, конечно, нет никаких сомнений в развертывании «Орешника» в Белоруссии до конца текущего года», – заключил Стефанович.
Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.
Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере «пост-ДРСМД» не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».
Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.