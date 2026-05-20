Tекст: Катерина Туманова

«Командование 711-й бригады ВСУ изъяло у сумских предприятий ЖКХ дорожную технику для строительства укреплений вокруг областного центра», – рассказали российские бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

«Северяне» в Сумской районе продвинулись на 19 участках до 600 метров, продолжается зачистка подвалов некогда жилых строений в Запселье. При этом ВСУ пытаются наносит неизбирательные удары артиллерией и FPV-дронами.

В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 400 метров.

На Харьковском направлении в селе Гранов продолжаются стрелковые бои, ведется зачистка подвалов некогда жилых домов и хозяйственных построек. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на восьми участках до 1 тыс. метров. На Великобурлукском направлении стрелковые бои идет в районе села Бударки и в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

«Штурмовые подразделения 126 мсп 71 мсд 14 АК ГВ «Север» сломили упорное сопротивление противника, выбили последние группы украинских националистов из состава 159 омбр ВСУ из села Волоховка и освободили населенный пункт!» – сообщили бойцы.

За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях), указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 200 человек. Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом.