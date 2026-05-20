Объем розничных кредитов в России побил исторический рекорд

Tекст: Дмитрий Зубарев

В начале текущего года совокупный долг населения перед финансовыми организациями продолжил расти, передает РИА «Новости». «По данным Объединенного кредитного бюро, сформированный рынком портфель розничного банковского кредитования, без учета дефолтов, находится на рекордно высоком уровне: по итогам первого квартала 2026 года он достиг 37,38 трлн рублей», – отмечается в исследовании.

Годом ранее этот показатель составлял 35,77 трлн рублей. В настоящее время хотя бы один действующий заем имеют 47,6 млн россиян. При этом пик закредитованности наблюдался в третьем квартале 2024 года, когда займы были у 49,7 млн человек.

Среднее число ссуд на одного клиента стабильно держится на отметке 2,2. Размер средней задолженности также зафиксировался на максимальном уровне и составляет 1,16 млн рублей.

Количество граждан, допустивших просрочку от 30 до 90 дней, превысило девять млн человек. Общий объем таких долгов по итогам квартала составил 328,22 млрд рублей, а их доля в общем портфеле закрепилась на уровне 0,9%.

