Пожар охватил 400 кв. метров в торговом центре Монина
Пожар охватил 400 кв. метров в торговом центре на улице Комсомольской в Монине
В торговом центре на улице Комсомольской в Монине пожар охватил 400 кв. метров, в данный момент проводится проливка конструкций после локализации возгорания.
Пожар в здании торгового центра в подмосковном Монине тушат на площади 400 кв. м, передает ТАСС.
В ГУ МЧС России по Московской области уточнили: «Возгорание произошло в здании, где расположен ряд магазинов и других помещений. Площадь пожара составила 400 кв. метров».
Инцидент произошёл на улице Комсомольская, строение 11. На месте работают пожарные расчёты, которые уже локализовали возгорание.
Сотрудники МЧС продолжают проливку конструкций и устраняют оставшиеся очаги огня. О жертвах или пострадавших на данный момент не сообщается. Причины пожара устанавливаются.
