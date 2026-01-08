Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.0 комментариев
ВС России поразили работающие в интересах ВСУ порты
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 142 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 177 беспилотников, 644 ЗРК, 26 992 танка и другие бронемашины, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 445 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 197 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
