Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.11818 комментариев
Володин: Никто не собирается повышать возраст выхода на пенсию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента объяснил, что дискуссии касались только дополнительных выгод при более позднем выходе на пенсию.
На пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пенсионный возраст в России повышаться не будет.
Он прокомментировал появившиеся ранее в СМИ слова депутата Светланы Бессараб об увеличении размера пенсии в случае выхода на нее на десять лет позже. Володин подчеркнул, что слова депутата были неверно истолкованы и вырваны из контекста, цитирует ТАСС главу парламента.
Володин подчеркнул, что никто не собирается увеличивать возраст выхода на пенсию. По его словам, акцент делался исключительно на дополнительных возможностях для тех, кто решает трудиться дольше, а заявления о новом повышении пенсионного возраста не соответствуют действительности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января 2026 года декретный отпуск могут приравнять к трудовому стажу, спрогнозировал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.
Сенатор Наталия Косихина разъяснила особенности влияния декретного отпуска на размер будущей пенсии.
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году превысит 83 тыс. рублей.