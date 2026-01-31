Маск заявил, что не раз отказывался от приглашений Эпштейна посетить остров

Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.8 комментариев
Илон Маск подчеркнул, что неоднократно отклонял приглашения посетить частный остров Джеффри Эпштейна, опасаясь за свою репутацию.
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что неоднократно получал приглашения от финансиста Джеффри Эпштейна посетить его частный остров, однако каждый раз отказывался, передает ТАСС.
В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск уточнил: «Я очень редко вел переписку с Эпштейном и отклонял неоднократные приглашения посетить его остров». По его словам, он понимал, что подобная переписка может быть истолкована против него и использована для того, чтобы очернить его имя.
Маск также отметил, что именно он активно настаивал на публикации документов по делу Эпштейна и выразил удовлетворение тем, что они стали доступны общественности. По словам предпринимателя, он всегда был за прозрачность в этом вопросе.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало полное досье Эпштейна. Финансист был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, а прокуратура сообщила о наличии многочисленных свидетельств, что в начале двухтысячных он организовывал визиты несовершеннолетних девушек в свой дом. В окружении Эпштейна были известные политики, предприниматели и звезды, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.
Дело против Эпштейна было закрыто после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. Скандал вокруг фигуры финансиста до сих пор вызывает широкий общественный резонанс в США и за их пределами.
Напомним, накануне Министерство юстиции США опубликовало новые документы по делу Джеффри Эпштейна с ограничением 18+. В обнародованных материалах появилась переписка Илона Маска с Эпштейном о «самой безумной вечеринке».
Минюст США заявил, что среди опубликованных документов есть «ложныеобвинения против президента США Дональда Трампа», в том числе заявление о якобы изнасиловании 13-летней девочки.