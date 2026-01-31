Маск заявил, что не раз отказывался от приглашений Эпштейна посетить остров

Маск заявил о неоднократном отказе от визитов на остров финансиста Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что неоднократно получал приглашения от финансиста Джеффри Эпштейна посетить его частный остров, однако каждый раз отказывался, передает ТАСС.

В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск уточнил: «Я очень редко вел переписку с Эпштейном и отклонял неоднократные приглашения посетить его остров». По его словам, он понимал, что подобная переписка может быть истолкована против него и использована для того, чтобы очернить его имя.

Маск также отметил, что именно он активно настаивал на публикации документов по делу Эпштейна и выразил удовлетворение тем, что они стали доступны общественности. По словам предпринимателя, он всегда был за прозрачность в этом вопросе.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало полное досье Эпштейна. Финансист был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, а прокуратура сообщила о наличии многочисленных свидетельств, что в начале двухтысячных он организовывал визиты несовершеннолетних девушек в свой дом. В окружении Эпштейна были известные политики, предприниматели и звезды, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.

Дело против Эпштейна было закрыто после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. Скандал вокруг фигуры финансиста до сих пор вызывает широкий общественный резонанс в США и за их пределами.

Напомним, накануне Министерство юстиции США опубликовало новые документы по делу Джеффри Эпштейна с ограничением 18+. В обнародованных материалах появилась переписка Илона Маска с Эпштейном о «самой безумной вечеринке».

Минюст США заявил, что среди опубликованных документов есть «ложныеобвинения против президента США Дональда Трампа», в том числе заявление о якобы изнасиловании 13-летней девочки.