В ЛНР почтили память героев «Молодой гвардии»

В Краснодоне почтили память казнённых в 1943 году героев «Молодой гвардии»

Tекст: Вера Басилая

Памятные мероприятия состоялись у мемориала «Скорбящая мать» в Краснодоне. Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» из Донецкой и Луганской Народных Республик возложили цветы в память о погибших молодогвардейцах – героях Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы находимся в городе Краснодон. Это историческая Родина молодогвардейцев и вообще «Молодой Гвардии». Здесь присутствуют ребята из Луганской народной республики и Донецкой народной республики, и возле мемориала мы возложили цветы, чтобы отдать дань памяти тем молодым ребятам, подросткам, которые во время оккупации в 1942–1943 годах создали подполье, мешали врагу, совершали диверсии и не давали ему спокойной жизни», – заявил руководитель «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

После церемонии у мемориала участники направились в музей «Молодая гвардия», где прошло собрание, посвященное памяти героев. В нем участвовали представители администрации, ветераны, молодежные и общественные организации.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» ЛНР Андрей Самойлов подчеркнул ответственность перед памятью молодогвардейцев и их подвигом.

Глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко выделил, что пример юных подпольщиков вдохновляет современных бойцов на передовой и останется актуальным для будущих поколений. Он отметил важность сохранения исторической памяти о героях.

В ходе мероприятия выступили ученики школы искусств и творческих коллективов, были представлены вокальные и сценические номера. Гостям музея провели экскурсию по экспозиции с рассказом о жизни подпольщиков, показали фильм о мужестве молодогвардейцев.

