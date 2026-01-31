МГЕР выступила за включение романа «Молодая гвардия» в учебники по литературе

Tекст: Вера Басилая

В Москве прошла памятная акция, посвященная Дню памяти молодогвардейцев Краснодона. Более двухсот активистов и волонтеров возложили цветы к монументу юным подпольщикам и очистили территорию вокруг памятника от снега, сообщает МГЕР.

«На истории подпольщиков Краснодона выросло не одно поколение патриотов нашей Родины. И, конечно, мы надеемся, что это произведение займет достойное место в новых учебниках по литературе», заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Он отметил, что включение романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» в государственные учебники поможет сохранить историческую память и воспитать граждан России как патриотов, ответственных за настоящее и будущее страны. Демидов подчеркнул, что подвиг молодогвардейцев должен широко освещаться, так как он обращается к лучшим человеческим качествам – мужеству, верности и стойкости.

Между тем политолог Константин Листратов отметил, что роман «Молодая гвардия» стал не просто литературным произведением, а основой для обсуждения войны как личного выбора и ответственности.

По его словам, роман «Молодая гвардия» выдержал более 270 изданий и был включен в советский школьный и культурный канон, хотя вокруг него долгие годы велись споры о соотношении факта и вымысла, а также о реальных прототипах героев. По словам Листратова, произведение остается актуальным для современной школы, так как позволяет говорить о войне одновременно с исторической, литературной и нравственной точек зрения.

В настоящее время команда под руководством Елены Ямпольской разрабатывает единый учебник по литературе для старших классов, который планируется подготовить к концу года и передать на апробацию. Окончательное решение о включении «Молодой гвардии» в учебник еще не принято, однако обсуждение продолжается. Листратов считает, что возвращение романа может стать осознанной попыткой вернуть в школу взрослый разговор о войне и нравственном выборе.

«Память о молодогвардейцах – это не просто дата, а напоминание о реальных человеческих поступках, которые формируют живую и значимую историю для каждого поколения», – считает эксперт.

Акции, приуроченные к памятной дате, также прошли в Петербурге, Саратове, Орле, Грозном и Чебоксарах. В городе Краснодон в ЛНР активисты МГЕР возложили цветы к мемориалу «Клятва».

Напомним, что спецкор газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев отправился к хранителям основных мемориалов народных республик Донбасса, в том числе в Краснодон. В 2016 году Украина переименовала город «Молодой гвардии» в Сорокино.