В Польше разразился скандал из-за квот на экспорт металлолома с Украины
Миллер заявил о подрыве солидарности Польши и Украины из-за квот металлолома
Внезапное решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома вызвало резкую критику в Польше и усилило напряженность, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.
Блокировка экспорта металлолома с Украины показала отсутствие солидарности между Киевом и Варшавой, передает РИА «Новости».
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал решение украинских властей, отметив, что оно было принято без переходного периода и консультаций с польской стороной. Он назвал действия Киева «примером того, как удивлять союзников, чтобы было больно» и подчеркнул, что польское правительство столкнулось с новой формой европейской солидарности, заканчивающейся там, где начинаются интересы Украины.
По его словам, Украина действует в своих интересах, тогда как Польша вынуждена подсчитывать убытки. Он подчеркнул, что украинская сторона принимает решения самостоятельно, а польские власти становятся «слугами Киева».
Отношения между странами остаются напряженными из-за взаимных претензий, в первую очередь по аграрным вопросам. Польша ранее ввела эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало ответную реакцию Киева. Кроме того, сохраняются исторические разногласия, в частности по вопросу трактовки Волынской резни.
Ранее власти Украины установили с января нулевые квоты на экспорт лома цветных металлов, меди и древесины. Это решение фактически означает полный запрет на вывоз указанных товаров с территории Украины. Новая мера угрожает возникновением экономического спора между Киевом и Польшей.