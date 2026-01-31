Станцию МЦК «Нижегородская» закрыли после проседания платформы

Tекст: Вера Басилая

Движение поездов МЦК через станцию «Нижегородская» временно организовано без остановок, передает РИА «Новости».

Решение принято после того, как накануне была зафиксирована просадка части платформы, однако габарит пути при этом сохранился. В МЖД сообщили, что все защитные механизмы сработали штатно, обеспечив целостность конструкции и безопасность пассажиров.

На месте создан межведомственный штаб, работает комиссия ОАО «РЖД». Сейчас ведется разработка восстановительных мероприятий с привлечением проектных институтов и строительных организаций ОАО «РЖД». Посадка и высадка пассажиров на станции «Нижегородская» временно не осуществляется, пересадка на МЦК в составе транспортного хаба также закрыта.

Пассажирам рекомендовано пользоваться станциями Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, МЦД-4, а также автобусными маршрутами от «Таганской» и «Рязанского проспекта». На станции и прилегающей территории дежурят сотрудники ЦОМП, которые помогают выбрать альтернативные маршруты, а информирование пассажиров организовано на станциях и в поездах метро, МЦК и МЦД. О возобновлении остановки поездов на станции «Нижегородская» будет объявлено дополнительно. Движение на МЦК осуществляется в штатном режиме.