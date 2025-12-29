Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.0 комментариев
В Подмосковье женщина заживо сожгла трех человек
В городе Люберцы в Московской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех человек, по версии следствия, она поссорилась с ними, заперла их на ключ в квартире и подожгла ее, сообщили в региональном ГУ МВД.
Пожар произошел в одной из квартир поселка Октябрьский на улице Первомайской, пояснили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
После тушения пожара на месте обнаружили три тела. В квартире происходило распитие спиртных напитков, между присутствующими вспыхнула ссора, в результате которой одна из женщин облила постельные принадлежности легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла их, покинула квартиру и заперла дверь на ключ.
Оперативники быстро задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница Ростовской области 1986 года рождения, ей предъявили обвинение в убийстве трех человек.
На месте происшествия были проведены следственные действия, изъяты канистра с бензином и фрагменты постельных принадлежностей, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
Следствие намерено в ближайшее время ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для обвиняемой.
В октябре 2023 года пьяный житель Хабаровска облил бензином и поджег супругу, после чего она скончалась в больнице от термических ожогов.
До этого мужчина заживо сжег жену в квартире на севере Москвы.