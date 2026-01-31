Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.12 комментариев
В Харькове прогремели пять взрывов за вечер
В Харькове зафиксировали пять за вечер взрывов, при этом в регионе продолжает действовать режим воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.
Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Харькове вечером 31 января прогремели пять взрывов, передает ТАСС.
Первый взрыв прозвучал в городе около 19:00 по московскому времени, вскоре после чего поступила информация еще о двух мощных взрывах.
Позже издание сообщило об очередном взрыве, а затем подтвердило, что в городе произошло еще одно происшествие – таким образом, всего за вечер зафиксировано пять взрывов.
В пятницу в Харькове и в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв.
В Днепропетровской области зафиксировали повреждения инфраструктуры.