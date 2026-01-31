В Харькове прогремели пять взрывов за вечер

Tекст: Вера Басилая

Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Харькове вечером 31 января прогремели пять взрывов, передает ТАСС.

Первый взрыв прозвучал в городе около 19:00 по московскому времени, вскоре после чего поступила информация еще о двух мощных взрывах.

Позже издание сообщило об очередном взрыве, а затем подтвердило, что в городе произошло еще одно происшествие – таким образом, всего за вечер зафиксировано пять взрывов.

В пятницу в Харькове и в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв.

В Днепропетровской области зафиксировали повреждения инфраструктуры.