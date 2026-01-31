Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee

Tекст: Вера Басилая

Подробности дерзкой операции морпехов 61-й бригады Северного флота рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

По его словам, российские военные не только захватили два американских бронеавтомобиля Humvee, но и успешно использовали их для рейда в тыл противника.

Ранее сообщалось о захвате одного «Хамви», однако стало известно, что морпехи угнали сразу две машины Вооружённых сил Украины. В ходе операции они уничтожили группу противника и вывезли трофейную технику на свою территорию.

Один из участников операции рассказал, что командир группы лично сел за руль первой машины, а ему было приказано вести вторую.

«Командир, у меня прав нет. Но долго думать времени не было, сели да поехали», – приводит слова бойца журналист.

Александр Коц отмечает, что военные переоделись в украинскую форму и использовали трофейные бронемашины для сбора разведданных, проникнув на ту сторону передовой в районе Доброполья. По его словам, благодаря этому рейду удалось получить ценные сведения о расположении противника.

