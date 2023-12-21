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В Подмосковье умер мужчина, которому на голову упал снег в очереди в военкомат
В Люберцах на очередь к военному комиссариату упала глыба льда, несколько человек попали в больницу, один из них умер на следующий день, сообщили в Люберецкой областной больнице.
В медицинское учреждение госпитализировали двух человек, один из них сейчас находится в стационаре, второй пострадавший получил множество травм, он скончался, несмотря на усилия врачей, сообщили в больнице телеканалу 360.
В Главном следственном управлении по Московской области пояснили, что скончался мужчина 1989 года рождения. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.
Отмечается, что при падении глыбы льда пострадали четверо, двое из них отказались от госпитализации.
Также в ГСУ СК уточнили ТАСС, что в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с которого упал снег, проводятся обыски. Устанавливаются ответственные за ненадлежащее состояние крыши постройки и уборку снега.