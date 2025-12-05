Начальник Центра ГИМС России по Москве задержан за превышение полномочий

СК обвинил начальника Центра ГИМС по Москве в превышении полномочий

Tекст: Вера Басилая

В ГСУ СК России сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве, передает ТАСС.

По информации столичного ГСУ СК, главу Центра ГИМС обвинили в превышении полномочий по ч. 1 ст.286 УК РФ. Мужчина был задержан, в отношении него проведены следственные действия и избрана мера пресечения.

По версии следствия, летом этого года обвиняемый организовал проведение экзаменов для выдачи удостоверения на управление маломерными судами, хотя экзаменуемый не сдавал тестирование. При этом фигурант знал, что у заявителя нет нужных знаний или навыков, а также что он не присутствовал на экзаменах, однако удостоверение все равно было выдано.

В пресс-службе отметили, что продолжается расследование и устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест замначальника ГУ МЧС по региону Дмитрия Головчанова по делу о превышении полномочий.

Басманный суд Москвы заключил под стражу главу МЧС Кабардино-Балкарии Михаила Надеждина по подозрению в получении взятки за подписи по пожарной безопасности.

Главу Уральского учебного спасцентра МЧС в Озерске задержали по подозрению в использовании подчиненных для строительства своего дома.