    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    Мерц собрался убедить Бельгию украсть активы России
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели
    Рубио переключился с Украины на Венесуэлу
    США и Украина провели переговоры в Майами
    Страны Европы отобрали газа из ПХГ на 10% больше уровня прошлого года
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    5 декабря 2025, 10:31 • Новости дня

    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    По месту дислокации украинских боевиков в санатории в Конча-Заспе в Киеве, где ранее произошла перестрелка между ГУР и ВСУ, нанесен удар тремя реактивными «Геранями», сообщили военкоры.

    Три реактивных беспилотника «Герань» нанесли удар по месту дислокации украинских боевиков в санатории Конча-Заспа, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Сообщается, что локация совпадала с местом перестрелки между представителями ГУР и украинской армии.

    По данным киевских СМИ, украинское издание «Украинская правда» накануне опубликовало точные координаты сбора военных в указанном районе. Сразу после этого три «Герани» нанесли удар по обозначенной точке.

    Сообщается, что мониторинговые ресурсы в ночь на 18 июня зафиксировали появление реактивных дронов и несколько мощных взрывов в районе Конча-Заспы. Подробности произошедшего и данные о числе пострадавших на данный момент отсутствуют.

    Ранее в районе Конча-Заспы под Киевом произошел вооруженный конфликт между сотрудниками Главного управления разведки минобороны Украины и военнослужащими вооруженных сил Украины за контроль над санаторием.

    4 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Назван самый популярный запрос года в Google на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Украины среди самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    Запрос «график отключения света» стал самым популярным у жителей Украины в Google второй год подряд, передает РИА «Новости». Эти данные опубликованы в сервисе Google Trends, фиксирующем самые быстрорастущие поисковые запросы в стране за 2025 год.

    В тройку лидеров также вошли такие темы, как «Холостяк 2025» и второй сезон сериала «Игра в кальмара». Большой интерес вызвали и запросы «лабубу», «Усик – Дюбуа» и «Евровидение 2025». Эти темы попали в первую десятку рейтинга года.

    В категории «Персона» больше всего пользователей интересовал украинский боксер Александр Усик. Значительное внимание привлекли также премьер-министр Украины Юлия Свириденко и первая леди США Мелания Трамп.

    Также украинцы часто пытались искать значения терминов «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ предупредили, что из-за регулярных отключений света подконтрольные киевскому режиму территории ожидает самая холодная и тяжелая зима за все время СВО.

    До этого жители Кривого Рога перекрыли дороги, требуя справедливого распределения электроэнергии из-за частых отключений.

    А Минобразования Украины предложило приостановить учебу в школах зимой и перенести занятия на лето, чтобы снизить последствия энергетического кризиса.

    4 декабря 2025, 11:00 • Новости дня
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва предлагала киевским властям вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы избежать военного конфликта, однако украинская сторона отказалась от этого варианта, заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

    Россия предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса, чтобы избежать военного противостояния, заявил Путин.

    По его словам, Москва обратилась к Киеву с соответствующим предложением. «Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость – выведите свои войска, и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также уточнил, что контролируемые Киевом территории либо будут освобождены военным путем, либо украинские военные покинут эти регионы, прекратив боевые действия, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российская сторона рассматривает оба варианта возвращения территорий под свой контроль, оставляя решения за украинскими властями. Российский лидер добавил, что главная задача сейчас – прекратить гибель мирных жителей в этих регионах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.


    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    4 декабря 2025, 12:14 • Новости дня
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины

    Политолог Лукьянов: Трамп давит на Киев как на более слабую сторону конфликта

    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Шанс добиться урегулирования конфликта на Украине будет выше, если оказывать давление на Киев. И у Вашингтона имеются инструменты воздействия на украинское руководство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил об ухудшении для Украины условий урегулирования.

    «Дональд Трамп всегда занимал позицию, согласно которой Украина не может выиграть в конфликте, поэтому чем быстрее руководство страны договорится об урегулировании, тем будет лучше и выгоднее для них. Сейчас президент США с некоторым удовлетворением констатирует этот факт», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Вместе с тем, не стоит делать скоропостижных выводов из заявления американского лидера, добавил он. «Трамп не считает важным быть последовательным в своих словах. Завтра он может сказать, что снова разочарован в России», – уточнил собеседник. По мнению политолога, главе Белого дома все равно, чем закончится конфликт, для него главное – хоть как-то положить этому конец. 

    «Базовый подход Трампа заключается в том, что давление на Москву малоэффективно, а на Украину, как он считал, может быть более продуктивным. Президент продолжает исходить из того, что шанс добиться цели выше, если давить на Киев – более слабую сторону конфликта. Хотя украинские власти оказались более устойчивы, чем думал президент США, у Вашингтона имеются инструменты воздействия», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что украинским властям нужно было раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта. По его оценкам, теперь ситуация во многом складывается не в пользу Киева. «Я говорил: «У вас нет козырей», – отметил американский президент, напомнив о встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале.

    «Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», – добавил Трамп. На упомянутой встрече он призвал Зеленского принять условия Москвы по прекращению конфликта, а также настаивал, чтобы тот передал ей «весь Донбасс». Президент США намекал, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией».

    Трамп также заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо». Напомним, переговоры состоялись 2 декабря. По словам помощника президента Юрия Ушакова, основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    Он уточнил, что изначально США передали договор из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Кроме того, обсуждались перспективы будущего экономического взаимодействия России и США, о чем говорилось и на прошлых встречах. Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек.

    4 декабря 2025, 14:36 • Новости дня
    Эксперт оценил призыв Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике Украины

    Политолог Лизан: Идея Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике не стоит и выеденного яйца

    Эксперт оценил призыв Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике Украины
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Москвы уже есть неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Поэтому нынешняя инициатива Эммануэля Макрона установить мораторий на удары по энергетике Украины на зиму не стоит и выеденного яйца, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Призыв Эммануэля Макрона ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины вызван рядом причин. Во-первых, Европу в ходе идущих переговоров по урегулированию конфликта ни о чем не спрашивают, ее мнение никого не интересует, так что европейские политики стремятся хоть как-то компенсировать свою дипломатическую девальвацию», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    «Во-вторых, президент Франции пытается облегчить участь киевских властей», – продолжил собеседник, напомнив, что Владимир Зеленский за последние недели несколько раз приезжал в Париж. Стороны, в частности, подписали документ о намерениях Украины закупить у Франции до 100 истребителей Rafale, и Макрон сообщил о поставках Киеву 55 локомотивов.

    «Наконец, идея моратория на удары укладывается в логику попыток европейцев сорвать переговорный процесс», – считает эксперт. По его мнению, призывы французского лидера к КНР поддержать инициативу будут проигнорированы Пекином. Что касается позиции России по этому вопросу, то она очевидна: прекращению огня до урегулирования кризиса неприемлемо.

    «Прежде всего, Макрону, который выступает с предложением, нет никакого доверия. Кроме того, с какой стати российские войска должны прекращать наносить удары по объектам на территории Украины в условиях, когда они владеют стратегической инициативой?», – рассуждает Лизан.

    «Наша задача — довести противника до того состояния, когда он не сможет сопротивляться и в итоге согласится на условия Москвы. Исходя из этой логики, нужно интенсифицировать удары, а также на фоне участившихся атак на танкеры бить по украинским портам», – подчеркнул аналитик.

    Он напомнил, что у России уже был неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Российская сторона согласилась ввести 30-дневный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре 18 марта. В итоге было зафиксировано более 100 нарушений со стороны Украины. «Нынешняя инициатива Макрона не стоит и выеденного яйца», – акцентировал Лизан.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. «Потрясающие циники!», – прокомментировал он предложение Макрона. «А по объектам инфраструктуры России, значит, бить можно и нужно? Регулярные налеты украинских беспилотников по российским НПЗ, по котельным Донбасса, по нефтяным танкерам в Черном море, по нефтепроводам – это же так здорово, с точки зрения главного лягушатника планеты! Это Макрон не только приветствует, но еще и выделяет на это оружие и ресурсы. И никаких противоречий в своей позиции не видит!», – подчеркнул эксперт.

    Ранее Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. С соответствующей инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в Пекине.

    «Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки по меньшей мере прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре. Это ключевой момент для предстоящей зимы», – сказал президент Франции.

    Он также отметил, что конфликт на Украине представляет угрозу для европейской безопасности. Французский лидер призвал Пекин использовать свое влияние для содействия достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН и объединить усилия с Европой для сохранения стабильности и международного права.

    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    4 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Власти Киева переименовали десять улиц, названных в честь выдающихся русских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины принято решение о переименовании 10 городских улиц, ранее носивших имена российских общественных и культурных деятелей, среди которых Александр Суворов и Исаак Левитан.

    Киевский городской совет принял решение о переименовании десяти улиц, ранее носивших имена российских деятелей, сообщает РИА «Новости». Официальное сообщение опубликовано на его сайте. В совете подчеркнули, что эти названия «были связаны со страной-агрессором». Среди переименованных улиц – улица Левитана, которую теперь будут называть Лукрецкой, а проспект маршала Рокоссовского переименовали в проспект Дмитрия Павлычко.

    Также было решено часть улицы Лаврской назвать в честь гетмана Ивана Мазепы. Улица Суворова получила новое название – улица Людмилы Фои, а переулок Макаренко теперь официально именуется переулком Софии Окуневской.

    Власти города отмечают, что процесс переименования улиц, связанных с Россией, продолжается в рамках общей политики избавления от советского и российского культурного наследия на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим уже переименовал императоров Российской империи Николая I и Николая II. До этого Институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства все объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.

    А глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил необходимость переименования копеек в шаги ассоциацией связи Киева с Москвой.

    На Украине с 2015 года ведется переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям, а после 2022 года процесс вытеснения русского языка и культурного наследия России усилился.

    5 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

    Мерц после встречи с главами федеральных земель Германии сообщил, что переносит визит в Норвегию и направляется в Брюссель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    «Хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения [по использованию для помощи Украине замороженных активов России]», – сказал он.

    По его словам, особое положение Бельгии связано с тем, что компания Euroclear, где хранятся российские активы, располагается в Брюсселе, и поэтому у бельгийского государства имеются специфические обязательства перед депозитарием.

    Мерц отметил, что прекрасно понимает и серьезно относится к опасениям бельгийских властей, которые, по его мнению, заслуживают тщательного рассмотрения. По словам канцлера, Германия может стать одной из стран-гарантов в этом вопросе. Он подчеркнул, что намерен добиться поддержки своего предложения не только у правительства Бельгии, но и на уровне Европейского совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе становится трудно оказывать помощь на Украине из-за истощения собственных ресурсов за почти четыре года конфликта. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Бельгийские власти отказываются предпринимать подобные меры. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что такой шаг, как «украсть замороженные активы», являлся бы беспрецедентным. Де Вевер также подчеркнул, что Россия может ответить конфискацией западных активов и бельгийских заводов на своей территории, при этом конфискацию западной собственности может поддержать Китай.

    5 декабря 2025, 02:46 • Новости дня
    Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения из-за атаки БПЛА
    @ Официальная страница ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на портовую инфраструктуру в Темрюке произошло возгорание, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    По информации, опубликованной в Telegram оперативного штаба, атака БПЛА киевского режима привела к «повреждению элементов портовой инфраструктуры в Темрюке».

    В результате инцидента произошло возгорание, на месте происшествия действуют специальные и экстренные службы. По данным главка МЧС по Краснодарскому краю, для ликвидации огня были привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники.

    По предварительной информации, никто не пострадал, все сотрудники были своевременно эвакуированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске украинские беспилотники повредили частные дома и автомобиль. В Грайвороне в результате удара беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

    4 декабря 2025, 22:17 • Новости дня
    Путин: Россия восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция вызвана необходимостью защиты людей в Донбассе и национальных интересов России, которая до этого восемь лет пыталась решить вопросы с Украиной мирным путем, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в интервью India Today ответил на вопрос, какой результат для России будет означать победу и каковы ее «красные линии». «Вы знаете, дело не в победе, как вы сказали, а дело в том, что Россия стремится к защите – и обязательно сделает это – своих интересов. Защите своих людей, которые там проживают, защите наших традиционных ценностей, русского языка и так далее. Защите, кстати говоря, религии, которая культивируется веками на этих территориях», – приводит его ответ ТАСС.

    Он указал, что Русская православная церковь на Украине практически под запретом. Также президент отметил запрет русского языка и широкий спектр ограничений, создающих многочисленные проблемы для проживающего там населения.

    Российский лидер напомнил, что инициатором конфликта была не Россия. По его словам, западные страны содействовали госперевороту на Украине, что привело к событиям в Крыму и эскалации на юго-востоке страны.

    «Мы восемь лет пытались решить эти вопросы мирным путем, подписали Минские соглашения в надежде, что удастся мирными средствами урегулировать эту проблему», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин напомнил, что западные лидеры позже открыто признали, что никогда не собирались соблюдать Минские соглашения.

    Президент добавил, что после продолжительных попыток урегулирования Россия была вынуждена признать республики Донбасса и начать оказывать поддержку их жителям. Путин подчеркнул, что специальная военная операция стала попыткой закончить войну: «А закончим мы тогда, когда достигнем целей, поставленных перед началом специальной военной операции, – освободим эти территории».

    По словам президента, жителям Донбасса и Новороссии, не согласным с воссоединением с Россией, никто не мешал покинуть регион и переселиться на Украину. Он добавил, что всем была предоставлена возможность свободно проголосовать на референдуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах. Путин также подчеркнул, что Россия не проводила аннексии Крыма и лишь откликнулась на просьбу жителей полуострова. Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию: «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать».

    4 декабря 2025, 10:55 • Новости дня
    Комбат ВС России рассказал о ночном штурме Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Центр» заходили ночью в тыл ВСУ в Красноармейске без маскировки, слившись с нагретым асфальтом, рассказал командир 1-го мотострелкового батальона Тельман Уралбаев.

    Уралбаев сообщил, что бойцы группировки «Центр» заходили в Красноармейск ночью без применения маскировочных средств, передает ТАСС.

    По его словам, военные сливались с нагретым асфальтом, передвигаясь без пончо и антидроновых одеял. Тактика предусматривала проход небольшими группами ночью, чтобы не выделяться на фоне дорожного покрытия и скрытно заходить в тыл украинских войск.

    «Выбрали тактику действия, когда ночью нагретая дорога была и человек тоже без пончо, без антидроновых одеял выходил просто на дорогу, сливался с дорогой и шел. Смело шел, и заходили так мелкими группами. Там накапливались и дальше начинали штурмовать, зачищать улицу, дом за домом», – подчеркнул комбат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов на Красноармейск.

    Путин заявил, что Красноармейск обладает стратегическими преимуществами для дальнейшего продвижения российских сил

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые подразделения, которые участвовали в освобождении Красноармейска.

    5 декабря 2025, 07:21 • Новости дня
    Силы ПВО России за ночь сбили 41 украинский БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает ТАСС. В сообщении Министерства обороны уточняется, что с 23:00 четвертого декабря до 07:00 пятого декабря по московскому времени были перехвачены девять БПЛА над Самарской областью, девять БПЛА над территорией Республики Крым, восемь БПЛА над Саратовской областью, семь над Волгоградской областью, семь над Ростовской областью и один над Краснодарским краем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ограничила прием и выпуск рейсов в пяти аэропортах. В порту Темрюка инфраструктура получила повреждения из-за атаки беспилотников. Во дворах Курска обломки украинского беспилотника повредили частные дома и автомобиль.

    5 декабря 2025, 09:19 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о выбитых ВСУ из Родинского под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Родинское под Красноармейском зачищен от большей части подразделений ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что большая часть подразделений ВСУ была выбита из города Родинское, передает ТАСС.

    «Большая часть сил противника из Родинского выбита. Остаются очаги сопротивления, их додавливают наши штурмовики при поддержке операторов БПЛА», – заявил он. Кимаковский отметил, что зачистка города находится в активной фазе, а штурмовые подразделения при поддержке беспилотников продолжают продвигаться вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Червоное в Запорожской области. Российские военные освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье. Российские силы освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    4 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Экс-полицейский в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сотрудник московской полиции Сергей Ведель осужден на семь лет колонии по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии.

    Суд Перовского района Москвы вновь назначил бывшему полицейскому Сергею Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Государственное обвинение настаивало на 11 годах колонии, передает ТАСС.

    Веделя уже приговаривали к семи годам лишения свободы по этому же обвинению. Позднее Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В сведениях дела отмечается, что Ведель вырос в русскоязычной семье в Буче на Украине, а в московской полиции проработал более 20 лет, в том числе на должностях водителя и техника, закончив службу в звании капитана.

    Уголовное дело возбудили после появления критических высказываний Веделя о действиях российских войск на Украине, которые прозвучали в телефонных разговорах с бывшими коллегами. Записи этих разговоров стали основанием для обвинения. По словам адвоката подсудимого Даниила Бермана, прокуратура трактовала частные беседы Веделя о спецоперации как публичное выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет заключения за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Москвич Солим Камин также получил восемь лет колонии за публикацию фейков о ВС России.

    До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.


    4 декабря 2025, 19:46 • Новости дня
    На Украине заявили о массовых избиениях в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских штурмовых частях были отмечены случаи избиения военнослужащих и угроз их родственникам, сообщила журналистам военный омбудсмен страны Ольга Решетилова.

    Массовые случаи нарушений прав украинских военнослужащих, включая избиения, незаконное лишение свободы и угрозы родным, были выявлены в отдельных штурмовых бригадах ВСУ. Об этом рассказала украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию «Левый берег», пишет ТАСС.

    По словам Решетиловой, уже приходилось выезжать с проверками. Сейчас, подчеркнула она, инциденты расследуют правоохранительные органы. Решетилова пояснила, что такие случаи уже выходят за рамки ее полномочий, поскольку речь идет об «откровенном криминале».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Решетилова отмечала необходимость убрать сотрудников ТЦК с улиц страны из-за их неспособности контролировать себя.

    Позже депутат Верховной рады Юрий Камельчук обвинил ТЦК в сокрытии 99% избиений мобилизованных на Украине.

    А другой депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что демографический кризис на Украине достиг таких масштабов, что через два года там может не остаться людей для пополнения армии.

    4 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотников.

    Кроме того удары наносились по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 195 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 277 беспилотников, 638 ЗРК, 26 370 танков и других бронемашин, 1 626 боевых машин РСЗО, 31 706 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 283 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ.

    За день до этого ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    ВС России за прошлую неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия.

