Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам

Экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки и соучастии в похищении человека.

«Путем частичного сложения наказаний установить окончательный срок лишения свободы в виде 10 лет колонии строгого режима и назначить штраф в 15-кратном размере взятки – 460,8 млн рублей», – говорится в приговоре Нижегородского районного суда, передает ТАСС.

Сорокин был задержан в декабре 2017 года. В марте 2018 года Сорокину предъявили обвинение в похищении человека и взятке.

В апреле в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.