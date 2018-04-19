Экс-главу администрации Нижнего Новгорода заподозрили во взятке

СК возбудил уголовное дело в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова; они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Кондрашов и Привалов в 2012-2013 года получили от одного из предпринимателей «лично и через посредников» взятку на общую сумму 17 млн рублей, следует из сообщения ведомства.

Взамен экс-глава администрации и его заместитель покровительствовали бизнесмену и решали входящие в их компетенцию вопросы, в том числе содействовали в предпринимательской деятельности, «связанной с представлением ритуальных услуг населению», а также выделили земельный участок для строительства крематория.

Олег Кондрашов объявлен в розыск, Привалов и посредники в получении взятки, которыми выступили предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин, задержаны.

Им предъявлено обвинение, перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину предъявили обвинение в похищении человека.