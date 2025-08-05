Генпрокуратура потребовала изъять у экс-судьи Трахова недвижимость на 2 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Иск о взыскании в доход государства более 2 млрд руб. недвижимости для семьи экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова был подан в Октябрьский райсуд Краснодара, передает «Коммерсант».

Ответчиками по делу стали сам Трахов и его сын Рустем, ранее возглавлявший Прикубанский райсуд Краснодара, а сейчас работающий судьей в этом же суде.

Генпрокуратура установила, что большая часть активов, включая более ста объектов, была оформлена на супругу, дочь и других аффилированных лиц. Часть объектов переходила через цепочку номинальных владельцев, впоследствии возвращаясь в распоряжение семьи Траховых. По данным надзора, номинальные владельцы не обладали необходимыми доходами для приобретения столь дорогостоящих активов, а сам Аслан Трахов скрывал реальное материальное положение.

Как отмечается в иске, «коррупционное поведение» Трахова позволило его родственникам и аффилированным лицам получить не только недвижимость, но и значительный доход, в том числе от коммерческих объектов. Прокуроры считают, что сын экс-главы суда продолжил семейную традицию, используя свое положение для приумножения активов семьи и их последующей легализации.

Суд уже наложил обеспечительные меры на объекты. Теперь Генпрокуратура требует обратить в доход государства все выявленное имущество, а также взыскать средства за уже реализованные объекты, приобретенные, по данным ведомства, на неподтвержденные доходы.

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