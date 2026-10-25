Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
Землетрясение произошло у побережья Японии
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщило метеорологическое управление страны.
Подземный толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован под дном океана у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, очаг располагался неглубоко, однако угрозы цунами не возникло, передает ТАСС.
Колебания почвы привели к раскачиванию домов в префектурах Кагосима и Миядзаки, но сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало, транспортная инфраструктура в регионе продолжает работать в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.
36 человек погибли, еще 136 человек пострадали.