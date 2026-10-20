Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?4 комментария
В Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений
На территории Ялты ввели режим ЧС муниципального характера из-за ливней
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Ялте из-за сильных подтоплений, вызванных продолжительными ливнями, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.
На территории Ялты объявили режим ЧС муниципального характера после того, как с 17 по 19 октября в городе выпало более 400 мм осадков, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, в поселке городского типа Кореиз.
«В соответствии с постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования», – сообщили в МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте из-за подтоплений эвакуировали пять человек. В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.