В Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений

На территории Ялты ввели режим ЧС муниципального характера из-за ливней

Tекст: Алексей Дегтярёв

На территории Ялты объявили режим ЧС муниципального характера после того, как с 17 по 19 октября в городе выпало более 400 мм осадков, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, в поселке городского типа Кореиз.

«В соответствии с постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования», – сообщили в МЧС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте из-за подтоплений эвакуировали пять человек. В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.