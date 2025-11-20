Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал

Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Это же американцы начали, никаких сомнений. НАБУ самостоятельно не способно было принимать такие решения. Никто на Украине, кроме американцев, не мог дать команду НАБУ, чтоб на такой уровень разоблачений они вышли», – сказал он ТАСС.

По его мнению, команда на снятие Зеленского дана американской стороной, и процесс ухода будет поэтапным и последовательным, но неизбежным. Недавние коррупционные расследования затронули не только Андрея Ермака, возглавляющего офис президента, но и самого Зеленского, а также членов его ближайшего окружения.

На вопрос, приведет ли эта ситуация к прорыву в переговорах между Киевом и Москвой, Азаров ответил, что именно на это нацелен сценарий давления.

Он отметил, что о наличии американского влияния свидетельствует широкое освещение скандала в украинских и западных СМИ и участившиеся комментарии общественных деятелей в интернете.

«В интернет можно зайти, увидеть огромное количество различных лидеров общественного мнения так называемых, которые комментируют, разоблачают. Всего этого не было бы, если не было бы крыши американцев», – считает он.

Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома». Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания».

Кроме того, Азаров предсказал скорую отставку правительству Украины.