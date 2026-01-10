  • Новость часаПожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    26 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    17 комментариев
    10 января 2026, 05:32 • Новости дня

    Аэропорт Шереметьево приостановил прием самолетов из-за непогоды

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном аэропорту Шереметьево приостановлен прием рейсов из-за сложных погодных условий, сообщила авиагавань.

    «Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов», – сообщается в Telegram аэропорта.

    В сообщении отмечается, что ограничения введены до 08.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье.

    7 января 2026, 09:29 • Новости дня
    СМИ: В Москве силовики сорвали андеграундный фестиваль

    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранительные органы сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в столичном баре «МО[три]», сообщил источник.

    Фестиваль проходил 6 января, силовики якобы вошли в заведение, у нескольких посетителей проверили документы, сказал собеседник «Известий».

    Кроме того, правоохранители провели несколько задержаний, в числе задержанных оказался корреспондент программы РЕН ТВ «Экстренный вызов» Антон Шлячков.

    Через некоторое время его отпустили.

    После действий силовых ведомств организаторы отменили мероприятие.

    По какой причине силовые структуры прибыли туда, пока неизвестно.

    В 2022 году полицейские оцепляли территорию возле клуба «Распутин» на Зубовском бульваре в Москве, тогда у посетителей также проверяли документы.

    Комментарии (13)
    7 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Синоптик предсказал рекордный за 70 лет снегопад в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Москву в ближайшие дни ждет сильнейший снегопад с порывистым ветром и снежными заносами, при этом высота сугробов может побить многолетние рекорды, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В ближайшие дни Москву и Центральную Россию ждет сильнейший снегопад за последние 70 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

    По его словам, новый год начался спокойно, но в конце недели климат резко изменится, и над регионом разразится мощная снежная буря.

    Тишковец отметил, что уже в четверг на Подмосковье придет холодный фронт, а в пятницу, 9 января, Центральную Россию накроет чрезвычайно активный балканский циклон «Фрэнсис». В Москве ожидаются аномальные снегопады – до 33 миллиметров осадков за сутки, что составляет 63% всей январской нормы. Таким образом, будет побит рекорд осадков 1976 года.

    Высота снежного покрова в столице может вырасти до 40-45 см, а в Московской области местами появятся сугробы до полуметра. По словам метеоролога, такие показатели близки к рекордным значениям 9 января, которые держались с 1920 и 1956 годов. «То есть подобных сугробов в этот день не было как минимум 70 лет!» – подчеркнул Тишковец.

    Метель, снежные заносы и штормовой ветер до 15 м/с значительно осложнят дорожную ситуацию и снизят видимость до нескольких сотен метров. Ожидается резкое падение атмосферного давления до 733 мм рт. ст., а из-за ветра мороз будет ощущаться как минус 19 градусов.

    По прогнозу, в субботу снегопады ослабеют, сохранится умеренный мороз, а в воскресенье снова похолодает. В начале следующей недели температура повысится, но затем вернутся двадцатиградусные ночные морозы. Январь, по словам синоптика, подтвердит свою славу самого сурового зимнего месяца.

    Ранее в среду в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада. Между тем в тот же день снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 20:53 • Новости дня
    В Гидрометцентре сообщили, когда прекратится снегопад в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, принесла в Москву и Подмосковье до 40% месячной нормы осадков за сутки и привела к оранжевому уровню погодной опасности, но снегопад должен прекратиться в субботу, сообщили в Гидрометцентре.

    Снегопад, который начался в Московском регионе более суток назад, прекратится после 9.00 10 января, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Метеорологи уточняют, что интенсивность осадков уже снизилась, а в некоторых районах столицы и области снегопад закончился. По данным Гидрометцентра, в ближайшие часы возможно выпадение еще до 3 миллиметров осадков, а снежный покров увеличится на 4 сантиметра.

    Синоптики сообщили, что температура воздуха в Москве ночью будет держаться на уровне минус 6–8 градусов. На дорогах сохранится гололедица, а ближе к середине дня возможны незначительные осадки.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за последние 12 часов в регионе выпало 40% месячной нормы осадков. По оценкам Гидрометцентра, за сутки может быть побит рекорд по количеству осадков, установленный в 1976 году – 12,9 миллиметра.

    Причиной снегопада стал средиземноморский циклон. Из-за непогоды в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности, что свидетельствует о возможности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный снегопад парализовал движение на МКАД.

    Ранее в московских аэропортах задержали и отменили более 310 рейсов.

    Синоптики накануне сообщали, что за 12 часов в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 23:15 • Новости дня
    На Украине из-за морозов отменили очное обучение

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о проработке вопроса по прекращению очного обучения из-за ухудшения погодных условий и существенного понижения температуры.

    Она поручила центральным и областным органам власти проработать вопрос временного прекращения образовательного процесса в очном формате и разработать план перехода на дистанционное обучение или продления зимних каникул минимум до 19 января 2026 года.

    «Речь идет об учреждениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования», – передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Свириденко.

    Для предприятий также предлагается выработать стратегию перевода сотрудников на дистанционный формат работы, за исключением объектов критической инфраструктуры.

    По сообщению синоптиков, на Украину с севера наступает арктический воздух. Циклон 9 января направится на северо-восток. Ожидается также усиление снега и морозы до –23 градусов ночью. В зоне сильных морозов окажутся запад и север страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на большей части территории Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электричества. По словам эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, сохранение блэкаута на Украине может продлиться до весны.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 22:30 • Новости дня
    Пожар на предприятии близ проспекта Буденного в Москве потушен

    Tекст: Катерина Туманова

    С пожаром на крыше предприятия на востоке Москвы удалось справиться, его площадь составила 300 кв. м, сообщили в оперативных службах города.

    «В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет», – передает ТАСС.

    Напомним, ранее вечером среды сообщалось, что на предприятии в районе проспекта Буденного в Москве загорелась крыша на площади 300 кв. м на одном из зданий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели спасатели вывели десять человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 11:51 • Новости дня
    В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за снега

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти предупредили жителей Москвы и области о сильном снегопаде, метели и заносах, которые ожидаются в ближайшие два дня.

    Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого сильного снегопада и возможных заносов на дорогах, передает ТАСС.

    В Гидрометцентре РФ пояснили, что ожидается сильный снег, местами метель, снежные заносы и гололедица. Желтый уровень будет действовать с девяти часов утра восьмого января до конца суток девятого января.

    В первую очередь, по прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются на юго-востоке Подмосковья восьмого января. Девятого января в регионе возможны порывы северо-восточного ветра до 18 метров в секунду.

    Причиной ухудшения погоды станет контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона, сообщили в Гидрометцентре. Центр циклона девятого января будет находиться над западной частью Центральной России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции остановили перевозки грузов и школьников в 38 департаментах из-за сильных снегопадов.

    В Новосибирской области ограничили движение пассажирских автобусов, такси и крупногабаритных грузовиков на федеральных трассах из-за сильного снегопада с ветром.

    В московском регионе в ближайшую ночь ожидается похолодание до минус 20 градусов в отдельных районах.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 11:33 • Новости дня
    Синоптик сообщил о росте сугробов в Москве почти до 50 см

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве ожидается значительное увеличение высоты сугробов, поскольку в ближайшие дни прирост снежного покрова может составить от 10 до 20 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В Москве вновь зафиксирован снежный рекорд этой зимы, сообщает Telegram-канал Леуса.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что базовая метеостанция на ВДНХ отметила высоту снежного покрова в 26 см, что повторяет максимум, установленный 4 января. За сутки здесь прирост составил 2 см.

    На других станциях города отмечены схожие или чуть большие показатели: на Балчуге – 26 см (+4 см за сутки), в Тушино – 28 см (+2 см), а на МГУ – 30 см. В северной части Московской области прирост снега составил от 1 до 3 см, а в южных районах – от 4 до 6 см. В Наро-Фоминске высота снежного покрова достигла 29 см, что стало одним из самых высоких показателей в регионе.

    Минувшей ночью в столице и области прошёл снег, при этом в Москве зафиксированы осадки в 4 мм, а в некоторых южных районах – до 6 мм в пересчёте на воду.

    Леус отмечает, что особенно интенсивное увеличение высоты сугробов ожидается в ближайшие дни, а в пятницу прогнозируется прибавка до 10-20 см.

    Таким образом, высота сугробов в Москве может достичь 50 см уже в ближайшие дни, если прогнозы оправдаются. Стихия способна затруднить движение и повлиять на городскую инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее высота сугробов в Москве достигала 30 сантиметров.

    Синоптик предсказал рекордный за 70 лет снегопад в столице.

    Накануне в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за снега.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 19:49 • Новости дня
    Синоптики сообщили о выпадения трети месячной нормы осадков за 12 часов в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки в Москве ожидается сильнейший снегопад, при котором может выпасть до 30% месячной нормы осадков, сообщили в Гидрометцентре.

    Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за 12 часов, а в Подмосковье этот показатель достигнет примерно 40%, передает ТАСС.

    В пятницу, 9 января, в московском регионе ожидается от 15 до 20 миллиметров осадков, что может стать рекордом не только для января, но и для всего осенне-зимнего периода. В Гидрометцентре отмечают, что подобные объемы осадков за короткий срок могут значительно осложнить ситуацию в городе и области.

    Синоптики предупреждают, что в течение вечера и ночи снегопад усилится: с 18.00 до 21.00 снежный покров может увеличиться на 2,1 сантиметра, а с 21.00 до полуночи – еще на 3 сантиметра. В общей сложности за сутки с вечера 8 января до вечера 9 января выпадет до 25 мм осадков, прирост снега составит от 25 до 35 сантиметров.

    Причиной интенсивных осадков специалисты называют влияние средиземноморского циклона.

    На востоке и юго-востоке московского региона снегопад уже начался, затронув Воскресенск, Электросталь, Раменское, Жуковский и Лыткарино. В столичных районах Выхино, Жулебино и Новогиреево снег пока не такой плотный, а на северо-западе и северо-востоке осадки еще не наблюдаются.

    Из-за сложной метеообстановки в Москве и области объявлен оранжевый погодный уровень, означающий опасные погодные условия с высокой вероятностью чрезвычайных ситуаций и ущерба. Синоптики выпустили экстренное предупреждение: до конца суток 8 января и весь следующий день ожидаются сильные снегопады, метель, ветер до 18 метров в секунду, снежные заносы и гололедица.

    Коммунальные службы московского региона переведены в режим повышенной готовности. Глава Химок Елена Землякова сообщила, что на улицы города выведут более 90 единиц техники и 410 дворников, приоритет в уборке – основные дороги, подъезды к социальным объектам и остановкам.

    В Жуковском, по словам главы города Андроника Пака, предполагается обеспечить свободный проезд общественного транспорта и экстренных служб, а в Раменском действует круглосуточное дежурство аварийных бригад. Главы Домодедово и Лыткарино призвали жителей не парковать автомобили во дворах и по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы не мешать работе коммунальщиков и повысить безопасность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в ближайшие дни ожидается прирост снежного покрова на 10–20 см.

    Накануне власти объявили в Москве и области желтый уровень опасности из-за снега.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 15:05 • Новости дня
    Лукашенко с сыном вместе с минчанами вышли на уборку снега

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем вместе с горожанами приняли участие в уборке снега в условиях сильных снегопадов в Минске, сообщают СМИ.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко и его сын Николай помогли горожанам чистить снег в Минске, передает ТАСС. Видео с участием жителей столицы республики, ее президента с сыном и собаки по кличке Умка опубликовано в телеграм-канале «Пул первого». В сообщении канала отмечается: «Вместо обеда полезно поработать порой».

    Сильные снегопады в республике привели к тому, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. На помощь коммунальщикам по всей стране приходят жители, а только в Минске утром снег убирали более двух тысяч добровольцев, сообщает БелТА.

    В Витебске из-за накопления снега порвался купол футбольного манежа, тренировки временно приостановлены, отмечает ТАСС. По словам представителей горисполкома, на месте происшествия работает спецтехника и сотрудники комплекса.

    Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белоруссии призвало всех жителей страны присоединиться к уборке снега. В ведомстве подчеркнули важность единства и совместных усилий в преодолении последствий непогоды. Синоптики отмечают, что местами в республике снежный покров достигает высоты 42 см.

    По прогнозу Белгидромета, в субботу интенсивность осадков снизится, однако в ближайшее время ожидается сложная ситуация в Минской, Витебской и Могилевской областях с сильным снегом и ветром до 20 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропортах Москвы задержаны и отменены 62 рейса из-за сильного снегопада. Синоптики прогнозируют ослабление снегопадов в центральной части России в субботу и возвращение двадцатиградусных морозов на следующей неделе.

    А в Европе снег накрыл Сицилию и Везувий впервые за 40 лет. Также снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Накрывший Москву циклон показали из космоса

    @ Роскосмос/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Роскосмос опубликовал видеоролик с анимацией циклона «Фрэнсис», из-за которого Москву накрыл снегопад.

    Видеоролик, опубликованный Роскосмосом в Telegram, составлен из снимков спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на метеостанции ВДНХ за сутки выпало 22 мм осадков – это на 9,1 мм больше предыдущего рекорда, который держался полвека.

    «А вот абсолютный суточный рекорд января устоял, напомним, что он составляет 23 мм и остается за восьмое января 1970 года. Таким образом, сегодня в столице выпало почти половина (42%) от месячной нормы января», – приводит слова Леуса РИА «Новости».

    Леус подчеркнул, что пятница завершилась рекордным снегопадом, однако вечером интенсивность осадков снизилась. Метеостанции Коломны и Шереметьево зафиксировали переохлажденные осадки, но к утру снег окончательно ослабеет.

    В ряде городов Подмосковья также были установлены новые рекорды по количеству осадков: в Коломне – 22 мм, в Можайске – 21 мм. В Новой Москве (Внуково) выпало до 32 мм (60% месячной нормы), а в Долгопрудном – 33 мм (62% нормы января).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики ожидают, что снегопад прекратится в субботу.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 10:10 • Новости дня
    Снег впервые за 40 лет засыпал Сицилию и Везувий

    Tекст: Мария Иванова

    Арктический циклон принес на Сицилию редкие для региона снегопады, впервые с 1985 года полностью засыпав город Мессина снежным покровом.

    На Сицилии выпал обильный снег, что стало редким явлением для этого южного региона Италии, передает ТАСС.

    Арктический циклон, накрывший Италию и большую часть Европы, принес холод и снегопады в город Мессина, где последний подобный снег наблюдался почти 40 лет назад, в 1985 году. В 2017 году снег затрагивал лишь окрестные возвышенности, а теперь он покрыл и городские улицы.

    Из-за непогоды местные власти объявили оранжевый уровень погодной опасности в южных областях страны, включая Кампанию, где снег оказался даже на склонах знаменитого Везувия. В центральной части Италии действует желтый уровень предупреждения. В северных и центральных районах Апеннин также отмечены температуры ниже нормы, хотя не везде выпал снег.

    Синоптики считают нынешнюю зиму в целом обычной, но отмечают, что в прошлом подобные снегопады случались даже на юге страны. Они подчеркивают, что в последние годы зимы становятся теплее из-за общемирового потепления климата, а экстремальные погодные явления могут быть проявлениями этих изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за 12 часов выпала треть месячной нормы осадков.

    Снегопад ранее парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    На этой неделе самолет президента Румынии застрял в Париже из-за снегопада.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 10:51 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможных слабых магнитных бурях 9 января

    Tекст: Мария Иванова

    В середине дня 9 января на Земле могут возникнуть слабые магнитные бури уровня G1 из-за прохождения рядом с планетой плазменного облака, выброшенного Солнцем 6 января, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Слабые магнитные бури могут возникнуть на Земле 9 января, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    По данным ученых, бури уровня G1 ожидаются в середине дня из-за пролетающего мимо планеты плазменного облака, выброшенного Солнцем 6 января.

    При этом вероятность магнитных возмущений зависит от траектории облака. Если оно отклонится вбок, Земля может избежать геомагнитных последствий. Однако даже небольшое изменение направления может привести к усилению магнитных бурь по сравнению с текущим прогнозом, отмечают специалисты лаборатории.

    С начала года активность Солнца остается низкой, и признаков ее роста в ближайшие дни ученые не видят. Однако в течение двух суток скорость солнечного ветра может умеренно увеличиться из-за появления необычно сформированной корональной дыры на поверхности светила, обращенной к Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 3 января на Земле началась первая магнитная буря 2026 года.

    Прошлый год отличался высокой геомагнитной активностью и рекордными показателями за последние десять лет.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 18:33 • Новости дня
    На фоне снегопада парализовало движение по МКАД

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Движение по Московской кольцевой дороге оказалось практически остановлено после обильного снегопада, образовались многокилометровые пробки, сообщают очевидцы.

    Движение по МКАД значительно осложнилось из-за сильной метели, передает 360. Водители сообщают в соцсетях, что машины стоят в пробках уже несколько часов, а некоторые транспортные средства застряли в сугробах.

    По данным телеканала, снег выпал настолько густо, что в нем буксуют и легковые автомобили, и такси, и даже грузовики. Дороги столичного региона практически не справляются с объемом осадков, что вызывает серьезные задержки.

    Как уточнила «Звезда», особенно сложная ситуация складывается на отрезке МКАД от Строгино до Химок, где образовалась многокилометровая пробка. Машины стоят без движения, а снегопад продолжается, усугубляя ситуацию на трассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожное сообщение между регионами и Москвой также идет с перебоями из-за неблагоприятных погодных условий.

    Кроме того, в пятницу сильный снегопад привел к задержке и отмене 62 рейсов в московских аэропортах. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме и проводят расчистку инфраструктуры.

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопадов в центре России в субботу и похолодание до 20 градусов ночью на следующей неделе.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 10:34 • Новости дня
    Сотни тысяч домов в Британии и Франции остались без света из-за циклона Горетти

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 50 тыс. домов на юго-западе Британии и 380 тыс. во Франции остались без электричества после циклона Горетти, сопровождавшегося порывами ветра до 213 км/ч.

    Более 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. домов во Франции остались без электричества из-за циклона Горетти, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times и канал BFMTV.

    По данным National Grid, «около 57 тыс. объектов недвижимости остались без электричества» на юго-западе Англии, особенно в графстве Корнуолл, где был введён красный уровень погодной опасности.

    Во Франции стихия больше всего ударила по региону Нормандия, где без света остались 266,2 тыс. домов, сообщает BFMTV со ссылкой на компанию Enedis. Кроме того, отключения затронули 21 тыс. домов в Бретани, 18,5 тыс. в Пикардии и 13,5 тыс. в Иль-де-Франс.

    Как рассказал специалист по предотвращению стихийных бедствий Гаэль Мушкет, на устранение последствий непогоды уйдёт несколько дней.

    Порывы ветра во французском департаменте Манш достигали скорости 213 километров в час. В ряде регионов Франции введён оранжевый уровень погодной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, редкий снегопад прошел на острове Сицилия и вулкане Везувий впервые за 40 лет.

    Снегопад ранее парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    На этой неделе самолет президента Румынии застрял в Париже из-за снегопада.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 11:44 • Новости дня
    В аэропортах Москвы задержали и отменили более 310 рейсов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сильная метель привела к задержкам и отмене 313 рейсов в московских аэропортах, где для безопасности проводится обработка взлетно-посадочных полос и самолетов.

    В московском авиаузле из-за метели по состоянию на 11:15 мск задержаны и отменены 313 рейсов. Речь идет о четырех аэропортах: «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Из общего числа отменены 42 рейса, передает РИА «Новости».

    Среди задержанных – 119 рейсов задержались более чем на два часа, еще 152 – менее чем на два часа. Причиной задержек стала необходимость регулярно очищать взлетно-посадочные полосы от снега и проводить противообледенительную обработку воздушных судов.

    Несмотря на погодные трудности, все аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Как уточнили в авиационных службах, по отдельным рейсам были случаи перенаправления самолетов на запасные аэродромы и корректировки расписания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о рекордных за 70 лет снегопадах и метели в Москве. Синоптик Леус предупредил о росте сугробов в Москве почти до 50 см.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации